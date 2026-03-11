Vigilancia epidemiológica y acciones en territorio. Salud confirma el primer caso de Chikungunya y refuerza el monitoreo epidemiológico en Aguas Calientes

Ante la confirmación, los equipos sanitarios activaron el protocolo epidemiológico con acciones de control vectorial, seguimiento clínico y vigilancia activa en la zona.

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, confirmó en la Semana Epidemiológica 10 del año 2026 un caso de infección por virus Chikungunya, diagnosticado mediante técnica de biología molecular RT-qPCR. Se trata de una persona de 80 años, residente de la localidad de Aguas Calientes, que inició síntomas el pasado 6 de marzo con artralgias, mialgias y dolor abdominal. Actualmente se encuentra clínicamente estable, cursando tratamiento ambulatorio y con seguimiento permanente por parte del equipo de salud.

En el marco del seguimiento epidemiológico correspondiente, una persona de 73 años que reside en el mismo domicilio se encuentra bajo monitoreo clínico y epidemiológico. Al mismo tiempo, tres casos permanecen en estudio mientras los equipos técnicos avanzan en la investigación de antecedentes de viaje y posibles nexos epidemiológicos que permitan determinar el origen del caso.

Frente a esta situación, y desde la sospecha inicial, los equipos de Atención Primaria de la Salud desplegaron un operativo territorial en el área de residencia del paciente, realizando control focal en cuatro manzanas y la inspección de doce viviendas. Estas acciones permitieron identificar posibles criaderos del mosquito vector y avanzar en la detección temprana de personas con síndrome febril compatible.

Tras la confirmación del caso, el operativo sanitario se intensificó con nuevas medidas de control en el sector, incluyendo fumigación intradomiciliaria, búsqueda activa de personas con síntomas, seguimiento clínico y epidemiológico de contactos y el refuerzo del control focal mediante la eliminación de recipientes que puedan acumular agua.

De manera paralela, la cartera sanitaria reforzó la vigilancia epidemiológica en toda la red de establecimientos de salud y la notificación oportuna de casos sospechosos a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), herramienta clave para la detección temprana y la respuesta sanitaria coordinada.

En este contexto, se recuerda a la comunidad la importancia de sostener las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor, eliminando recipientes que acumulen agua en domicilios y alrededores, manteniendo techos, patios y jardines limpios, utilizando repelente especialmente durante el día y colocando mosquiteros en puertas y ventanas.

Finalmente, ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor articular intenso, dolor muscular, cefalea u otras manifestaciones compatibles, se recomienda acudir al centro de salud más cercano para la evaluación correspondiente, evitando la automedicación.