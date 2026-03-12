Cadena de valor. Primera Jornada de Hidrógeno Verde en Jujuy: ciencia, innovación y transición energética

La actividad fue organizada por la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Cabildo y contó con la presencia de especialistas en la materia de nivel nacional e internacional.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, llevó adelante la Primera Jornada de Hidrógeno Verde en la provincia, un espacio de intercambio académico y científico orientado a promover nuevos conocimientos y fortalecer el debate sobre el cambio de paradigma en materia energética.

En ese marco, el director de la Agencia, Luis Bono, destacó el inicio de estas instancias de formación y reflexión en el territorio provincial. Asimismo, subrayó la relevancia estratégica de este nuevo escenario energético para la provincia.

“Es importante el futuro que se viene en Jujuy porque cambió el paradigma en materia energética”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la provincia reúne condiciones favorables para el desarrollo de esta alternativa: “tenemos un ambiente adecuado para la generación de este producto”.

Bono también explicó que el desarrollo del hidrógeno se proyecta como una herramienta complementaria dentro de la matriz energética. “El hidrógeno no viene a reemplazar el combustible sino viene a realizar una diversificación en el uso”, afirmó, al tiempo que destacó experiencias internacionales vinculadas al desarrollo del acero verde en Europa.

En esa línea, consideró que la jornada constituye un paso relevante tanto en términos ambientales como productivos. “Estamos marcando un punto importante para el ambiente como también para el desarrollo productivo”, señaló.

En la etapa final de su intervención, el funcionario puso en valor la participación de instituciones académicas y educativas, resaltando el rol de las universidades y la incorporación de nuevos actores en la generación de conocimiento.

Por su parte, Mabel Herrera, integrante del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Cruz, explicó que el vínculo de trabajo con la provincia se viene consolidando desde hace tiempo. “Desde el año pasado se inició una mesa de trabajo con Jujuy, hoy se cristaliza con tres jornadas extensivas”, indicó.

En esa misma línea, destacó el potencial de la provincia para el desarrollo de este campo tecnológico y celebró los avances institucionales alcanzados. “Muy contenta de haber firmado el convenio de cooperación científica y tecnológica”, expresó.

Finalmente, señaló que el objetivo del trabajo conjunto es profundizar la articulación entre las instituciones. “La idea es unir los trabajos en forma conjunta y ver temas en común”, concluyó Herrera.

La jornada comenzó a las 8.30 con las acreditaciones y se extendió pasado el mediodía, con el cierre a cargo de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jujuy. Entre los principales expositores participaron la Lic. Mabel Herrera (Santa Cruz), el Dr. Ramiro Rodríguez (Córdoba), el Dr. Ernesto Coutsiers (Córdoba) y el Dr. Javier Quispe Curasi (Antofagasta, Chile).