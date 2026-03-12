Noticias de Jujuy

Charla informativa sobre el programa “Taller Móvil Bienestar Nutricional en tu barrio”

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a participar de una charla informativa sobre el programa “Taller Móvil Bienestar Nutricional en tu barrio”, que se realizará el viernes 13 a las 9 horas en el NIDO Cuyaya.

El encuentro estará a cargo de la directora Itatí Gloss, quien brindará detalles sobre esta propuesta orientada a promover hábitos saludables y bienestar integral en distintos espacios comunitarios de la ciudad.

Durante la charla se explicará de qué se trata el programa, los contenidos que aborda, entre ellos alimentación saludable, bienestar emocional y autocuidado, además de actividad física y movimiento. También se detallará cómo se implementa el taller en cada espacio, su modalidad de trabajo y los destinatarios de la iniciativa.

El objetivo de la reunión es que secretarías, direcciones municipales, CPV, NIDO, CIC, CAM, multiespacios, empleados municipales, adultos mayores y público en general puedan conocer la propuesta y coordinar fechas para que el taller llegue a sus instituciones o espacios comunitarios.

Al finalizar la charla, se abrirá una agenda para reservar turnos y organizar los encuentros en cada lugar interesado.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 388 5721381.

