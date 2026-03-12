CINE . El Tren Solar, el Festival de Cine de las Alturas y el INCAA presentan una función especial de cine en Volcán

Cine en la Estación de Volcán del Tren Solar. Hoy 19:00 horas con entrada libre y gratuita, llega la proyección del documental “La zorra y la pampa”.

En el marco del Día del Trabajador Ferroviario, la estación Volcán del Tren Solar de la Quebrada se transforma en un cine al aire libre, el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) realizará una función especial y gratuita con la proyección del documental “La zorra y la pampa”,

La propuesta de Cine y Tren, fue organizada en conjunto con el Festival Internacional de Cine de las Alturas y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, a través de su programa de cine itinerante. La función se llevará a cabo el jueves 12 a las 19 horas en la estación del Tren Solar en Volcán y contará con entrada libre y gratuita para vecinos, visitantes y toda la comunidad.

El film “La zorra y la pampa”, dirigido por los realizadores argentinos Leandro Rovere y Nacho Sánchez Ordóñez, propone un recorrido por historias vinculadas al universo ferroviario, rescatando memorias, oficios y relatos que forman parte de la identidad cultural de muchas localidades del país.

La iniciativa forma parte de una agenda de actividades culturales impulsadas de manera conjunta entre el Festival Internacional de Cine de las Alturas y el INCAA, y con el acompañamiento del Tren Solar de la Quebrada, el con el objetivo de acercar el cine argentino a distintos territorios y generar espacios de encuentro entre cultura, comunidad y patrimonio ferroviario.

Desde la organización destacaron que este tipo de acciones buscan revalorizar el rol histórico del ferrocarril en el desarrollo de las regiones y, al mismo tiempo, promover nuevas experiencias culturales en espacios emblemáticos como las estaciones del Tren Solar.

La estación de Volcán será el escenario de esta propuesta que invita a celebrar la historia ferroviaria a través del cine, en una jornada que combina cultura, memoria y encuentro comunitario.