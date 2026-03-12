Cultura y Turismo. La gastronomía jujeña avanza hacia un sistema de reconocimiento de saberes culinarios

La iniciativa busca reconocer oficialmente saberes tradicionales y dar mayor visibilidad a emprendimientos gastronómicos del territorio.

Jujuy trabaja en el desarrollo de un proceso de certificación de saberes culinarios y en el diseño de circuitos gastronómicos, con la intención de posicionar la cocina local como parte central de la experiencia turística.

El Plan Integral de Gastronomía, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se desarrollará durante siete meses a través de dos programas complementarios orientados a fortalecer la identidad culinaria de la provincia y su integración con la actividad turística.

La directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, explicó que el plan se estructura en dos líneas de trabajo.

La primera, Sabores con Identidad, se desarrolla junto al equipo de la chef Narda Lepes y se enfoca en identificar platos, productos y emprendimientos representativos de cada territorio para diseñar circuitos gastronómico-turísticos.

La segunda, Certificación de Saberes Culinarios, cuenta con el asesoramiento del consultor mexicano Sergio Rodríguez Abitia y trabaja en el desarrollo de un proceso de certificación orientado a reconocer saberes culinarios tradicionales. La iniciativa se impulsa junto al equipo técnico provincial, con la participación de Claudia Bachur, y tiene como objetivo otorgar un reconocimiento formal a cocineros y cocineras que preservan técnicas y recetas transmitidas por generaciones. El sistema se encuentra actualmente en etapa de diseño y se prevé que esté finalizado hacia julio.

Según explicó la funcionaria, ambos programas permitirán vincular la oferta gastronómica con la identidad productiva de cada territorio, integrando restaurantes, cocinas familiares, ferias y productores locales en futuras rutas gastronómicas.

El secretario de Turismo, Diego Valdecantos, señaló que el proceso apunta a identificar experiencias gastronómicas con identidad territorial y acompañar su desarrollo.

“El objetivo es que la gastronomía jujeña tenga herramientas de reconocimiento y calidad que permitan integrarla con más fuerza a la oferta turística”, afirmó.

Desde el área cultural, el secretario José Rodríguez Bárcena remarcó que la iniciativa también busca preservar conocimientos comunitarios vinculados a la cocina.

“Muchas prácticas culinarias forman parte del patrimonio cultural vivo de la provincia. Este proceso de certificación busca reconocer a quienes sostienen esos saberes y fortalecer su transmisión”, indicó.

En paralelo, los equipos técnicos iniciaron esta semana un relevamiento en la región de la Quebrada para identificar cocineros, recetas tradicionales y emprendimientos que podrían integrar los futuros circuitos gastronómicos y el proceso de certificación actualmente en desarrollo.