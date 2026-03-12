Educación y la Cámara Jujeña de la Construcción avanzan en una agenda de trabajo sobre infraestructura escolar

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados a la infraestructura escolar, entre ellos el estado de las obras en ejecución, los proyectos previstos para el presente año y las acciones relacionadas con el mantenimiento de los establecimientos educativos.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, recibió al presidente de la Cámara Jujeña de la Construcción, Nicolás Benicio, en un encuentro de trabajo del que también participaron la asesora pedagógica ministerial, Marcela Gámez, el asesor legal y técnico, Fernando Aparicio, y el secretario de Infraestructura Educativa, Matías Torcivia.

Al respecto, Benicio destacó que se trató de una primera instancia de diálogo con la nueva gestión para alinear criterios y avanzar en la planificación de obras educativas. “Fue una reunión inicial para ordenar y conocer cuáles son las obras que se van a iniciar y cuáles están proyectadas para este año”, señaló.

Asimismo, se dialogó sobre la posibilidad de fortalecer capacitaciones vinculadas al mantenimiento edilicio en las escuelas y continuar promoviendo las prácticas profesionalizantes de estudiantes de escuelas técnicas en empresas constructoras.

“Los estudiantes de escuelas técnicas que realizan prácticas en las empresas han tenido muy buenos resultados, por lo que queremos seguir trabajando en esa línea”, expresó Benicio.

El encuentro permitió avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre el Ministerio de Educación y la Cámara Jujeña de la Construcción, orientada a fortalecer la infraestructura educativa y la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.