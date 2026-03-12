Inversión en salud pública. Comenzaron obras de refacción y mantenimiento en puesto de salud de El Remate

Los trabajos integrales permitirán mejorar la calidad de atención a la comunidad.

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través de sus equipos técnicos, inició este 10 de marzo con las obras de refacción integral y mantenimiento en el Puesto de Salud de El Remate, perteneciente al área rural a cargo del Hospital “Dr. Wenceslao Gallardo” de Palpalá.

“Los trabajos que ya se están realizando incluyen el recambio de techos, de mampostería interior, instalación de cielorraso, la construcción de un consultorio para Enfermería y un nuevo baño y la renovación de la instalación eléctrica con nuevo panel de control”, detalló director de Gestión de Salud del Hospital Gallardo, Raúl Román.

“Siempre con el acompañamiento del Ministerio de Salud, siguiendo el Plan Estratégico de Salud II, estas obras tienen como objetivo mejorar la calidad de atención brindando mayor comodidad a la comunidad y a nuestros equipos”, agregó Román.

Por último, anticipó que, una vez concluidas las reformas, está previsto que, al personal actual integrado por enfermería, agente sanitario, médico pediatra y servicios generales, se sume un médico generalista de modo de ampliar la respuesta a la población de la zona mientras se dispondrá de conectividad a Internet para la mejora de servicios, carga y notificación de información sanitaria, articulación con el Hospital Gallardo y servicios como SAME 107.