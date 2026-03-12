“Matemáticas en la Reserva” se realizará un taller en el Parque Botánico Municipal

El próximo sábado, a partir de las 8.30 hs., se realizará el taller “Matemáticas en la Reserva” en la Sala de Interpretación del Parque Botánico Municipal “Barón Carlos Schuel”, ubicado en el barrio Los Perales. La actividad es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Planificación y Ambiente de la Municipalidad y la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia.

La capacitación se desarrollará en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Matemáticas y tiene como objetivo acercar las ciencias exactas a niños y adolescentes de una manera creativa y didáctica.

El encuentro se llevará a cabo en la Sala de Interpretación de la reserva natural, lo que garantiza su realización incluso en caso de condiciones climáticas adversas, por lo que la actividad no se suspende por lluvia.

El taller está destinado a niños y niñas de entre 7 y 15 años y contará con cupos limitados. Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente enviando un mensaje de WhatsApp al 3884037073.

Desde la organización informaron que la jornada incluirá un cronograma de actividades que combinará el reconocimiento del entorno natural de la reserva con propuestas lúdicas y científicas:

08:30 a 09:00: Registro de participantes.

Registro de participantes. 09:00 a 09:15: Apertura, palabras de bienvenida y charla sobre el Parque Botánico Municipal.

Apertura, palabras de bienvenida y charla sobre el Parque Botánico Municipal. 09:15 a 10:15: Primera actividad: “¿Qué es Pi?”.

Primera actividad: “¿Qué es Pi?”. 10:15 a 10:40: Juego “Verdadero o Falso”.

Juego “Verdadero o Falso”. 10:40 a 11:00: Pausa con merienda saludable.

Pausa con merienda saludable. 11:00 a 12:00: Diseño de la pulsera Pi.

Diseño de la pulsera Pi. 12:00 a 12:30: Cierre de la jornada.

La propuesta busca promover el interés por la matemática a través de experiencias participativas en contacto con la naturaleza, integrando conocimiento científico y educación ambiental.