Producción. Jujuy impulsa la inversión industrial con beneficios promocionales

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones y el Empleo con la empresa jujeña Hierros La Quiaca S.R.L.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, firmó un contrato de beneficios promocionales en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones y el Empleo con la empresa jujeña Hierros La Quiaca S.R.L., con el objetivo de acompañar el crecimiento de esta firma familiar y consolidar la generación de empleo genuino en la provincia.

Asimismo, en la oportunidad también se firmó un Convenio de Cooperación entre el ministerio y la empresa, destinado a establecer un marco de trabajo conjunto para impulsar acciones vinculadas al desarrollo productivo, la sustentabilidad ambiental y la capacitación técnica.

La iniciativa se inscribe en la política estratégica del Gobierno de Jujuy orientada a incentivar la inversión privada y promover un entorno favorable para el desarrollo de las PyMEs locales, fortaleciendo así la matriz productiva de la provincia.

En este marco, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó el nivel de inversión y el desarrollo tecnológico incorporado por la empresa para el procesamiento de acero y materiales de construcción, subrayando que este tipo de industrias resultan fundamentales para que Jujuy pueda proveerse localmente de insumos estratégicos tanto para la obra pública como para el sector privado, evitando depender de otras regiones del país.

En relación con los beneficios promocionales contemplados por la Ley de Inversiones de la provincia, el funcionario explicó que el régimen prevé distintas herramientas orientadas a incentivar la radicación y expansión de proyectos productivos, incluyendo exenciones tributarias que pueden implicar la exención o reducción de impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario, además de estabilidad fiscal durante el período de vigencia del proyecto.

Asimismo, Abud detalló que la normativa también contempla reintegros en el Impuesto a las Ganancias de hasta el 60% cuando al menos el 60% de las utilidades se destinen a reinversión verificable en activos productivos, fortaleciendo así el crecimiento y la competitividad de las empresas locales.

Por su parte, la gerente financiera y administrativa de Hierros La Quiaca S.R.L., Iris Elizabeth Valdez Spaventa, expresó su satisfacción por la visita de las autoridades provinciales y valoró el acompañamiento del Estado, señalando que este tipo de instancias representan un reconocimiento al esfuerzo que la empresa realiza diariamente para sostener y calificar los puestos de trabajo locales, a pesar del contexto económico desafiante.

Finalmente, resaltó que “gracias a la ayuda de la Ley de Inversiones tenemos un bono fiscal que permite reducir la carga tributaria para generar rentabilidad y así seguir reinvirtiendo en Jujuy, algo que para nuestra empresa familiar de más de 30 años es súper importante porque queremos seguir apostando para que la provincia sea fuerte, siga creciendo y desarrollándose”.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Industrial, Diego Suárez; las directoras de Inversión Local y PyMEs, Noelia Portales; de Industria y Comercio, Agustina Fiad; de Agencias de Comercialización, Constanza Leonarduzzi; de Control Productivo, Jimena Blasco; y de Asuntos Jurídicos, Lis Calizaya y referentes de la empresa.