Noticias de Jujuy

Trámites. Ampliación de la atención vespertina en el Registro Civil de Jujuy

Jujuy
Octavio Rivas

Continúa extendiéndose el horario de atención para la realización de trámites de DNI y pasaporte en distintas oficinas de la provincia.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, informa que el Registro Civil continúa ampliando la atención vespertina para facilitar la realización de trámites de DNI y pasaporte en distintas oficinas de la provincia.

Horario de atención vespertina: 14:30 a 19:30 horas. Solo se tramita DNI y Pasaporte.

Casa Central – San Salvador de Jujuy

Nueva Terminal – San Salvador de Jujuy

San Pedro

Calilegua

El Carmen

Monterrico

Turnos web: www.tu.jujuy.gob.ar

Menores de 14 años: deben presentar partida de nacimiento actualizada (emitida con hasta 1 año), que también puede solicitarse a través de la web.

Medios de pago: QR, tarjetas bancarias y billeteras virtuales.

Pago en efectivo: el agente registral emitirá un link para abonar en Pago Fácil o Rapipago; luego se deberá regresar con el agente registral para finalizar el trámite.

El director del Registro Civil, Octavio Rivas, destacó: “ampliar los horarios y la presencia de oficinas por toda la provincia permite acercar el servicio a cada vez más jujeños y jujeñas, garantizando comodidad y eficiencia en los trámites”.

Este esfuerzo se realiza bajo la coordinación del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo y el Gobierno de Jujuy, reafirmando el compromiso de acercar los servicios públicos a toda la comunidad.

También podría interesarte
Jujuy

Cadena de valor. Primera Jornada de Hidrógeno Verde en Jujuy: ciencia, innovación y…

Jujuy

Producción. Jujuy impulsa la inversión industrial con beneficios promocionales

Jujuy

Cultura y Turismo. La gastronomía jujeña avanza hacia un sistema de reconocimiento de…

Jujuy

salud en territorio. Manzur continúa con la agenda de trabajo en territorio…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.