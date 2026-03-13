Asistencia Alimentaria. Comer en Casa: familias de localidades de Quebrada recibirán los refuerzos alimentarios

Desde el martes 17 de marzo se realizará la entrega directa de las Unidades Alimentarias.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunicó que desde el martes 17 de marzo se realizará la entrega directa de las Unidades Alimentarias a familias titulares del Programa Comer en Casa de 8 localidades de esta región de la provincia.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades de municipios, comisiones municipales y Unidades de Gestión locales, se concretará el operativo » Comer en Casa» de entrega directa de refuerzos alimentarios de la siguiente manera:

En Volcán, en Radio Indígena El Antigal de calle José de la Iglesia s/n. de 9:00 a 18:00 hs., para titulares de esta comuna y de Bárcena.

En Tumbaya, en la Comisión Municipal de calle Salta s/n., de 9:00 a 18:00 hs.

En Maimará, tendrá lugar en el Salón Municipal (ex terminal), ubicado en avenida Belgrano, de 9:00 a 18:00 hs.

En Purmamarca y parajes se efectuará en la Municipalidad, de 9:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs.

En Huacalera se realizará en el Centro Integrador Comunitario (CIC), sobre Ruta Nacional Nº 9, de 9:00 a 18:00 hs.

En Uquía, en el Centro Integrador Comunitario (CIC), calle Mariano Arancibia s/n, de 9:00 a 18:00 hs.

Miércoles 18 y jueves 19 de marzo:

En Tilcara, en la oficina de Desarrollo Humano, ubicada en Bolívar Nº 191, de 9:00 a 18:00 hs.

En Hipólito Yrigoyen (Iturbe) en la Comisión Municipal, de 9:30 a 17:30 hs.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).