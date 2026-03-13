Carlos Sadir tomó juramento al nuevo secretario de Seguridad Pública de Jujuy

El gobernador de Jujuy encabezó el acto de asunción de Carlos Ariel Gil Urquiola en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno.

El gobernador Carlos Sadir encabezó en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno el acto de asunción de Carlos Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad Pública en Jujuy. En su alocución, Sadir apostó al diálogo con los diversos sectores estatales y en la condena a cualquier acto de violencia.

El mandatario provincial en su discurso pronunciado a los presentes expresó su agradecimiento por la aceptación al cargo de Urquiola como nuevo secretario, destacando su experiencia en seguridad y su trayectoria en la policía.

Asimismo, resaltó la importancia del diálogo y la necesidad de escuchar a los trabajadores que reclaman ser atendidos. En tal sentido, afirmó “sepan todos nuestros agentes estatales que estamos para dialogar todo el tiempo, para hablar, para recibirlos como hicimos hasta acá en tantas reuniones de paritarias que viene haciendo todo nuestro equipo en estos años”.

Además, Sadir condenó la violencia y los actos que afectan al patrimonio del Estado, enfatizando que el camino hacia el progreso y el desarrollo de Jujuy se basa en el trabajo conjunto y no en la confrontación.

El titular del Poder Ejecutivo reafirmó su compromiso de mantener un diálogo constante y productivo con los agentes estatales, con el objetivo de mejorar la situación en la provincia. “La manera que vamos a salir adelante es trabajando, no con la violencia que no conduce a nada. Hemos tenido muchos años de violencia, muchos años de desencuentro entre los jujeños y que no hemos llegado a ningún lado”, valoró Sadir.

Por último, hizo hincapié en su deseo de seguir avanzando hacia un futuro mejor para Jujuy.

Por su parte, Gil Urquiola, nuevo secretario de Seguridad Pública, reconoció la importancia del momento, tanto a nivel personal como profesional, asumiendo la responsabilidad y destacando la necesidad de diálogo y comprensión en medio de situaciones salariales que requieren la voluntad y el compromiso de encontrar consensos.

Gil Urquiola planteó como uno de los objetivos de su trabajo el resolver los planteos salariales del personal policial y del Servicio Penitenciario, así como reorganizar y distribuir los recursos policiales.

El flamante funcionario ponderó el trabajo conjunto con otras fuerzas en la lucha contra el narcotráfico y adelantó que se analizarán cambios en la distribución del personal de Seguridad en los próximos días con el fin potenciar la acción territorial de las fuerzas.

Además de los mencionados estuvieron presentes el vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Otaola; ministros del Poder Ejecutivo Provincial; el Fiscal de Estado, Diego Cussel; jueces de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Gonzalo César de la Colina, Dr. Eduardo Esteban Uriondo, Dra. Emma María Mercedes Arias; magistrados y funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial.

También asistieron el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Atilio Bossatti; procurador general adjunto del Ministerio Público de la Acusación, Diego Eduardo Chacón; diputados y diputadas provinciales; intendentes; jefes de fuerzas de seguridad e invitados especiales.