Con la presencia del vicegobernador juró el nuevo secretario de Seguridad de la Provincia

En el salón de la Bandera de Casa de Gobierno, el vicegobernador Alberto Bernis acompañó al gobernador de la provincia, Carlos Sadir a tomarle juramento al nuevo secretario de Seguridad Pública de la Provincia, Carlos Gil Urquiola.

El acto contó con la presencia de los diputados provinciales Alejandra Mollon y Adriano Morone, además de ministros del Poder Ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Otaola, los jueces Dres. Gonzalo de la Colina, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias; el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Alejandro Bosatti, y su Adjunto Dr. Diego Chacón, jefes comunales del interior de la provincia, familiares del nuevo funcionario y autoridades policiales.

Tras la lectura del acta por parte de la Escribana de Gobierno el gobernador puso en posesión del cargo al nuevo funcionario del ministerio de Seguridad Pública.

El gobernador al dirigirse a los presentes agradeció a Gil Urquiola la decisión de aceptar el cargo para cumplir la tarea de secretario a partir de este momento, agregó que tiene plena confianza en Gil Urquiola, debido al conocimiento de la tarea realizada a lo largo de todos estos años en los distintos ámbitos que le tocó actuar, expresó ponderando la experiencia del flamante secretario.

El mandatario provincial afirmó que se sigue trabajando en el diálogo, es lo que siempre hice en estos años: dialogar, y reconoció que hay una situación compleja con un reclamo justo de los trabajadore, con la necesidad de ser escuchados y que sigamos dialogando en paritarias, como lo venimos haciendo. Estamos para dialogar todo el tiempo.

Tuvo palabras para condenar actos de violencia lo hemos vivido en otros años, y todos los jujeños queremos dejar atrás. La violencia no conduce a nada.

A su turno el secretario de Seguridad Carlos Gil Urquiola indicó que era un momento de satisfacción no solo en lo personal sino también en lo profesional, y añadió que está al frente de una cartera bastante complicada, y voy a dar lo mejor de mi persona, como corresponde, y confiar en el equipo que tenemos, apostando al diálogo para poder llegar a distintos acuerdos.

Precisó que el principal objetivo es resolver los planteos salariales de los trabajadores de su área y diagramar un trabajo para la seguridad ciudadana. En este sentido puntualizó que ya se tiene identificadas las zonas de mayor complejidad en las que hay cuestiones de seguridad y que hay que resolver de manera inmediata.

En relación a los posibles cambios dentro de la fuerza comentó que lo vamos a dejar para definirlos en las próximas horas, finalizó.