Educación coordina acciones para la Fiesta Nacional de los Estudiantes con enfoque en la continuidad pedagógica e inclusión

Asimismo, se confirmó que la Fiesta Nacional de los Estudiantes se llevará a cabo del 16 al 26 de septiembre, conforme al calendario escolar vigente, con la participación de 84 carrozas.

En el marco de la organización de la 75ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), la ministra de Educación, Daniela Teseira, mantuvo una reunión clave con la directora del Ente Autárquico Permanente, para establecer los lineamientos administrativos y pedagógicos que regirán la participación docente y estudiantil este año.

Entre los ejes centrales del encuentro se solicitó de manera formal la nómina de docentes asesores para el mes de mayo. Esta medida busca anticipar la emisión de los actos resolutivos y garantizar que, durante el periodo de afectación de los docentes se designen los suplentes correspondientes de manera inmediata.

«El objetivo es que los alumnos no permanezcan sin docentes en el aula durante el tiempo que los asesores acompañan la construcción de las carrozas», destacó la ministra Teseira.

En cuanto al Congreso de la Juventud, se incorporarán líneas de impacto social vinculadas a las nuevas políticas educativas, destacándose Educación Inclusiva; Habilidades Socioemocionales y Convivencia Digital y Escolar.