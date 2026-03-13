El Municipio presentará la apertura de los talleres 2026 para adultos mayores

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Adultos Mayores, realizará el próximo miércoles 18 de marzo, de 09:00 a 12:00 horas, la jornada “Tejiendo comunidad, para un envejecimiento activo e inclusivo”, en el Multiespacio Punta Diamante, en el marco de la apertura de los talleres 2026 destinados a personas adultas mayores.

La actividad consistirá en una muestra de los diferentes talleres y propuestas socioculturales que se desarrollarán durante el año, con el objetivo de promover la participación activa, el aprendizaje permanente y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios en esta etapa de la vida.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Adultos Mayores, y está dirigida a personas adultas mayores, sus familias, instituciones invitadas y la comunidad en general, quienes podrán conocer de cerca las distintas actividades que se ofrecen de manera gratuita.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta se sustenta en la convicción de que el Estado debe ser garante de un envejecimiento activo, saludable e inclusivo, generando espacios que promuevan la autonomía, la integración social y el bienestar integral de las personas mayores.

En este sentido, los talleres no solo apuntan al aprendizaje de nuevas habilidades, sino que también se constituyen como herramientas de prevención y promoción de la salud, favoreciendo la estimulación cognitiva, la creatividad y la construcción de redes de apoyo que contribuyan a prevenir el aislamiento social, el sedentarismo y la depresión.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands de los distintos talleres que forman parte de la propuesta anual, entre ellos:

Tallado en madera

Arte decorativo

Arte y reciclado

Abuelos y abuelas cuentacuentos

Coro andino

Coplas alusivas

Danzas folclóricas

Yoga para adultos

Además, profesionales del municipio brindarán espacios de orientación y promoción de la salud, con la participación de especialistas en trabajo social, psicología, acompañamiento terapéutico, asesoramiento legal, podología y educación para la salud.

Desde la organización señalaron que el objetivo es transformar los espacios de encuentro en escenarios de revitalización biopsicosocial, donde las personas mayores puedan fortalecer su autoestima, mantener activas sus capacidades cognitivas y convertirse en protagonistas de la vida comunitaria.