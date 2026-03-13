Más de 100 adultos mayores participaron de la «Gran Lota» organizada por CEPAM e INPROJUY

En una jornada de encuentro y participación, más de cien adultos mayores formaron parte de una nueva edición de la Gran Lota para la tercera edad, una actividad recreativa llevada adelante por ambos organismos.

Más de 100 adultos mayores participaron de la «Gran Lota» organizada por CEPAM e INPROJUY. Como cada año, la propuesta que se desarrolla en instalaciones del Centro Provincial de Adultos Mayores busca promover hábitos saludables de entretenimiento, fomentando espacios donde el juego se viva como una instancia de encuentro, recreación y bienestar. La actividad convocó a numerosos participantes que disfrutaron de una tarde especial, compartiendo risas, baile y momentos de diversión en un clima de camaradería.

Durante la jornada se desarrolló la tradicional “lota”, uno de los juegos preferidos por los participantes, donde compitieron con entusiasmo por distintos premios.

Además del espacio recreativo, el encuentro incluyó una charla informativa sobre Juego Responsable, brindada por el equipo de INPROJUY, donde se compartieron herramientas y consejos para comprender el juego como una actividad de entretenimiento que debe desarrollarse siempre con conciencia y límites.

La jornada también contó con un espacio de control de presión arterial gratuito, donde los asistentes pudieron realizarse chequeos de manera preventiva, reforzando el enfoque integral de la actividad que combina recreación, información y cuidado de la salud.

Como en cada edición, la propuesta estuvo acompañada por la licenciada María Spengler, quien destacó la importancia de generar este tipo de encuentros que promueven la participación activa y el bienestar de las personas mayores.

Desde la División de Juego Responsable de INPROJUY señalaron que uno de los principales desafíos es que quienes participan de estas actividades puedan compartir la información en sus hogares y entre sus pares, multiplicando el mensaje del juego responsable dentro de la comunidad.

Próxima Gran Lota en Humahuaca

En ese marco, ya se anticipó la próxima jornada recreativa que se realizará en la mencionada localidad, donde también se espera una gran convocatoria de adultos mayores.

La Gran Lota para Adultos Mayores será el 19 de marzo a las 15 horas.

Las inscripciones se realizan en calle Buenos Aires 785, barrio Centro, y la participación será libre y gratuita.

Desde la organización invitan a todos los adultos mayores de la ciudad y localidades cercanas a sumarse a esta propuesta que combina entretenimiento, encuentro y aprendizaje.