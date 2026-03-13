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Seguridad. Designación de Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad Pública de Jujuy

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Designación de Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad Pública de Jujuy

El Poder Ejecutivo de Jujuy designó al abogado Carlos Ariel Gil Urquiola como secretario de Seguridad Pública a cargo del Ministerio de Seguridad. El acto protocolar de asunción tendrá lugar este viernes en horas de la tarde.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y la consolidación de la seguridad pública.

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