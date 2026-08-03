La Legislatura reconoció la trayectoria de Radio City en su 29 Aniversario

El vicegobernador Alberto Bernis entregó la Declaración de Interés Legislativo a Radio City, en reconocimiento a sus 29 años de trayectoria como medio de comunicación de Jujuy.

La distinción fue recibida por el Dr. Claudio Jacquet Matillón, el Lic. José Luis Jacquet Matillón y el Lic. Gastón Jacquet Matillón, integrantes del directorio del multimedio, durante un acto realizado en el despacho de Presidencia de la Legislatura. También participaron los diputados provinciales Santiago Jubert y Diego Rotela, impulsor de la iniciativa.

Al referirse al reconocimiento, Bernis destacó la trayectoria de Radio City y el rol que cumple dentro del sistema de medios de la provincia. Señaló que se trata de un medio que se transmite no solamente en la ciudad capital sino también en varias ciudades de Jujuy, y afirmó que Radio City es un medio que es objetivo, transparente y que actúa con absoluta independencia.

Bernis valoró la importancia de los medios de comunicación en la sociedad actual, expresando que los jujeños se informan a través de los medios. Destacó que el Grupo Canal 4, con sus distintas emisoras y plataformas, refleja lo que se está viviendo en la provincia de Jujuy y también a nivel nacional.

El diputado Diego Rotela explicó que la declaración tiene como objetivo reconocer a quienes construyeron una trayectoria tanto en el ámbito periodístico como empresarial. Recordó que Canal 4 cumplió recientemente 40 años y que Radio City celebra sus 29 años, manteniendo un espacio informativo con el que muchos jujeños se criaron a través de los noticieros y el acompañamiento cotidiano a la comunidad.

Rotela destacó además la evolución del grupo empresario, señalando que no es solo un medio de comunicación sino que también desarrolla actividades vinculadas a la conectividad, la seguridad y la inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Afirmó que la Legislatura tiene el compromiso de reconocer a la gente que emprende y que tiene una historia en la provincia.

En representación del directorio, el Lic. Gastón Jacquet Matillón expresó el agradecimiento por la distinción y aseguró que el reconocimiento fortalece el compromiso del medio con la comunidad. Señaló que Radio City ha sido siempre un reflejo de las noticias y de lo que ha ido sucediendo en la provincia, y que el objetivo es continuar aportando e invirtiendo en tecnología y nuevos proyectos.

El Dr. Claudio Jacquet Matillón recordó los orígenes de la empresa de comunicación y el camino recorrido hasta la actualidad. Explicó que Radio City es el fruto del trabajo continuo de estos 29 años como radio FM en Jujuy, consolidándose como un medio objetivo y coherente en su línea editorial.

Jacquet destacó que la línea de conducta del medio ha sido coherente y objetiva, y remarcó que actualmente Radio City llega a la capital y sus alrededores, San Pedro y Libertador General San Martín.

El Lic. José Luis Jacquet Matillón afirmó que la emisora continuará creciendo y apostando a la provincia. Consideró que la distinción otorgada por la Legislatura representa la voz de toda la sociedad jujeña, y aclaró que se trata de un premio para todo el equipo humano que hace Radio City todos los días.

Expresó que desde horas muy tempranas acompañan a la sociedad jujeña, incorporando la costumbre y la cultura de la provincia para transmitirla y mantener la información y el acompañamiento. Señaló que cumplir 29 años acompañados de la gente los llena de orgullo y los motiva para seguir invirtiendo en Jujuy.