La Comisión de Cultura y Turismo analizó proyectos para la protección del patrimonio de Jujuy

La Comisión de Cultura y Turismo de la Legislatura recibió al secretario de Cultura de la Provincia José Rodríguez Bárcena y al director provincial de Patrimonio Sebastián Pasini, quienes brindaron opinión técnica sobre una serie de proyectos de ley orientados a la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural, paleontológico, gastronómico e inmaterial de Jujuy.

La reunión se desarrolló en el salón Raúl Alfonsín y contó con la presencia de los legisladores Martin Fellner, Claudia Sanchez Cantaberta, Maria Uriondo y Emiliano Vera Robinson, autores de los proyectos.

Durante el encuentro se analizaron iniciativas referidas a la protección y conservación de estructuras fósiles e icnitas de la provincia, la declaración del Festival del Huáncar como Patrimonio Cultural Vivo, la textilería jujeña como Patrimonio Cultural Inmaterial, la tortilla rellena como Patrimonio Gastronómico y la creación de la Ruta Gastronómica de Jujuy.

La presidenta de la comisión, Mariela Ortiz, explicó que durante el año ingresaron diversos proyectos de ley relacionados con declaratorias de patrimonio provincial. Señaló que, por tratarse de este tipo de iniciativas, era necesario contar con la opinión de la Secretaría de Cultura y de la Dirección Provincial de Patrimonio, organismos competentes para intervenir en estos procesos.

Ortiz destacó que a partir del trabajo realizado con ambos organismos y del intercambio mantenido con los distintos diputados autores de los proyectos, fue posible consensuar aspectos importantes vinculados con la protección patrimonial de la provincia. Explicó que las iniciativas comprenden diferentes expresiones del patrimonio, tanto material como inmaterial, desde festivales y manifestaciones culturales que reflejan las tradiciones ancestrales de Jujuy, hasta el resguardo de restos fósiles y el reconocimiento de oficios artesanales como la textilería.

Señaló que la comisión recibió opiniones de la Universidad Nacional de Jujuy y de otras instituciones para respaldar técnicamente las iniciativas, al considerar que avanzar en una declaración patrimonial requiere fundamentos sólidos. Afirmó que estos proyectos son valiosos para la provincia y para los jujeños porque permiten preservar y mostrar el patrimonio cultural, trabajando de manera conjunta para brindar el marco necesario a estas leyes.

Informó que la comisión continuará recibiendo aportes y conformará una mesa de trabajo junto con la Dirección Provincial de Patrimonio para avanzar en las modificaciones que requieran los proyectos. Remarcó que los autores de las iniciativas continúan consultando a las comunidades y a los lugares donde se impulsan las declaratorias, entendiéndolos como los primeros actores a quienes corresponde escuchar.

El secretario de Cultura José Rodríguez Bárcena explicó que la Secretaría de Cultura participó de la reunión junto con el director provincial de Patrimonio para analizar los distintos proyectos y brindar una mirada técnica sobre cada uno. Señaló que el objetivo fue aportar un enfoque que permita orientar las iniciativas y evaluar de qué manera pueden fortalecerse algunos aspectos, trabajando de manera conjunta con la comisión.

Rodríguez Bárcena destacó que el ámbito de la cultura abarca una amplia diversidad de expresiones y remarcó que, en una provincia como Jujuy, esa diversidad constituye una de sus principales fortalezas. Sostuvo que los proyectos presentados por los legisladores, aunque persiguen distintos objetivos, ameritan una mirada técnica complementaria, especialmente desde la perspectiva patrimonial.

El director provincial de Patrimonio Sebastián Pasini explicó que fue convocado por la Comisión de Cultura y Turismo para analizar los proyectos vinculados con el ámbito patrimonial y realizar los aportes técnicos correspondientes. Señaló que cada una de las iniciativas presentó características diferentes y que, junto con la Secretaría de Cultura, se formularon observaciones específicas relacionadas con la protección y gestión de los sitios o elementos patrimoniales abordados en cada proyecto.

Pasini adelantó que el trabajo continuará junto con la Comisión de Cultura y Turismo y los autores de las iniciativas, con el objetivo de desarrollar las modificaciones que resulten necesarias. Explicó que algunas de esas propuestas serán elaboradas por la Dirección Provincial de Patrimonio y luego puestas a consideración de los legisladores, destacando que existe un trabajo permanente y dinámico entre el organismo y la comisión.