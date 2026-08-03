Educación y tecnología. Sadir encabezó la reapertura del Punto Digital en Punta Diamante con nuevo equipamiento tecnológico

Mediante un trabajo articulado, el espacio renovó su infraestructura y tecnología para potenciar la alfabetización digital y la formación de niños y jóvenes en San Salvador de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la reapertura oficial del Punto Digital “Faro del Saber”, ubicado en el barrio Punta Diamante de la capital jujeña. El espacio fue completamente equipado y dotado de nuevo mobiliario gracias a gestiones llevadas adelante por el Gobierno de Jujuy ante Nación, a través del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización, en una labor coordinada con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Durante la ceremonia de presentación, el mandatario provincial destacó la importancia de revitalizar este tipo de espacios para darles una nueva impronta orientada a las demandas actuales.

“Es un trabajo conjunto entre el municipio y la provincia para modernizarlo y poder incorporar equipamiento y tecnología, pensando en la formación, particularmente, de niños y jóvenes de la zona, buscando la alfabetización digital y que nuestra gente se perfeccione”, expresó Sadir.

Asimismo, el gobernador subrayó el compromiso de sostener estas políticas públicas vinculadas a la educación y la tecnología en todo el territorio provincial: “Es requerimiento de hoy, particularmente de los jóvenes, es lo que demandan, y creo que es la obligación de los organismos públicos poner a disposición de nuestra gente todas las herramientas posibles para su desarrollo en el futuro”.

La modernización del “Faro del Saber” se concretó en el marco del programa nacional homónimo, el cual busca garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), promoviendo la igualdad de oportunidades para los vecinos. Para tal fin, el espacio recibió por parte del Estado Nacional un lote compuesto por 15 notebooks para actividades prácticas, 3 televisores de gran formato para capacitaciones, 2 consolas Xbox destinadas a la recreación y el aprendizaje, además de mobiliario que incluye 35 sillas, 15 escritorios, 4 bibliotecas, 4 puffs y nueva cartelería para la renovación integral de los espacios.

Con esta incorporación de recursos y una programación estable prevista para todo el año, el centro retomará sus actividades como un pilar fundamental en la capacitación digital municipal, ofreciendo propuestas formativas gratuitas. Cabe destacar que este logro es el resultado de la articulación entre los tres niveles del Estado: la Nación aporta infraestructura y equipamiento; el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización provincial coordina la política pública; y la Municipalidad ejecuta el funcionamiento cotidiano.

De la presentación oficial participaron también el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; y la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; acompañados por autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), institución que articula proyectos y actividades formativas junto al Punto Digital.

Al hacer uso de la palabra, el intendente Jorge indicó que “reequipar y actualizar la tecnología de este espacio permite el acercamiento a los ciudadanos de herramientas clave para desarrollar capacidades y el aprendizaje de oficios”. Por su parte, la ministra Calsina puso de relieve el trabajo sostenido que realiza la Provincia para modernizar sus instituciones mediante cursos y propuestas orientadas a la formación ciudadana.