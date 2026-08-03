Educación monitorea el funcionamiento del sistema educativo durante este lunes

El relevamiento permite registrar el nivel de adhesión a la medida de fuerza convocada a nivel nacional y la asistencia del personal docente en los distintos niveles educativos de la provincia.

El Ministerio de Educación de Jujuy realiza un relevamiento en establecimientos educativos de toda la provincia para monitorear el desarrollo de la actividad escolar durante la jornada de este lunes.

De acuerdo a los datos del turno mañana, en los niveles Secundario, Superior y Formación Profesional, alcanzados por la convocatoria al paro nacional, se registró una adhesión del 12,4%. En los niveles Inicial, Primario, Jardín Maternal, Taller Primario e Integración se registró una inasistencia del 15,5%.

Cabe señalar que los números corresponden a datos relevados en bruto durante la jornada. De acuerdo con lo registrado en ocasiones anteriores, al efectuarse la auditoría de las inasistencias se corrobora que una proporción significativa de las ausencias no responde a la adhesión a medidas de fuerza, sino a diversas circunstancias particulares, lo que genera una marcada disminución de las cifras de acatamiento.

El monitoreo fue realizado por el Ministerio de Educación con el objetivo de contar con información sobre el funcionamiento del sistema educativo durante la jornada, en el marco de las tareas habituales de seguimiento de la prestación del servicio educativo.