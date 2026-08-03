Movilidad sustentable. Libertador se prepara para recibir la instancia provincial del Desafío ECO 2026

Con el impulso de Fundación YPF y el Gobierno de Jujuy, la ciudad ledesmense albergará la competencia de prototipos eléctricos este 28 de agosto.

Libertador General San Martín será escenario este 28 de agosto de la instancia provincial del Desafío ECO 2026, el reconocido campeonato nacional de autos eléctricos de emisión cero impulsado por la Fundación YPF, que cuenta con el firme respaldo y acompañamiento del Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

La presentación oficial a los medios fue llevada adelante por estudiantes, docentes y autoridades del Colegio Técnico Herminio Arrieta. El evento central tendrá lugar a partir de las 10:00 horas sobre la avenida Antártida, en las inmediaciones del predio escolar.

El «Proyecto Desafío ECO» convoca a estudiantes de escuelas técnicas secundarias de todo el país a construir sus propios prototipos de vehículos eléctricos a partir de un kit estándar. Las pruebas evalúan el diseño, la eficiencia energética y la velocidad, fomentando el aprendizaje práctico, el trabajo en equipo y el desarrollo de tecnologías limpias y sustentables.

En este marco, la directora de la Juventud, Jael Escalante, destacó el rol activo que cumple el área en el respaldo a las juventudes y a la educación técnica. La funcionaria explicó que los alumnos del Colegio Técnico de Ledesma vienen coordinando acciones para exhibir los prototipos en distintas localidades: «Ellos están realizando un cronograma para poder exponer sus autos eléctricos teniendo el prototipo. Es el segundo año que participan en el Desafío ECO».

Asimismo, Escalante remarcó que esta edición especial se denomina «Eco Desafío Padre de la Patria» enmarcada en las semanas sanmartinianas, congregando no solo a instituciones de Libertador, sino también a delegaciones técnicas de San Salvador de Jujuy, Maimará, San Pedro, Palpalá y vecinas escuelas de la provincia de Salta. «No solamente promovemos el cuidado del medio ambiente, sino también respaldar y potenciar todo este tipo de proyectos que ellos llevan adelante hace varios años», añadió.

Por su parte, el profesor Ariel Aramayo, jefe de Trabajo Práctico del Colegio Técnico Herminio Arrieta, valoró la magnitud del evento para la región: «Nos estamos preparando de la mejor manera. Es un evento que nunca se realizó en nuestra ciudad y esperamos una gran convocatoria con la participación de escuelas de toda la provincia de Jujuy y de Salta».

Aramayo recordó que los alumnos ya tuvieron una enriquecedora experiencia el año pasado compitiendo en la provincia de Entre Ríos, lo cual les permitió adquirir aprendizajes técnicos fundamentales sobre energías renovables y no contaminantes.

“Los alumnos comienzan trabajando con un par de fierros y terminan con un vehículo que sale funcionando y compitiendo, y eso nos pone muy orgullosos”, expresó el docente.

Detallando el cronograma de la jornada del 28 de agosto, el docente indicó que por la mañana se desarrollará una competencia de sprint de los vehículos, mientras que por la tarde se disputará la gran carrera final. Además, los estudiantes realizarán exposiciones abiertas para explicar a la comunidad el funcionamiento de estas nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad.

Durante la presentación, se formalizó un importante reconocimiento institucional: los estudiantes, Sofía Lucero, Valentina Taglioli y Tiago Chanampa Nieva, del Colegio Técnico Herminio Arrieta recibieron de manos del diputado Adriano Morone el Decreto/Resolución mediante el cual la Legislatura de Jujuy declaró formalmente de Interés Provincial al proyecto y a la competencia Eco Race Padre de la Patria.