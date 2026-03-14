Más de 100 atenciones en el Carnaval de Mascotas realizado en el CIC Alberdi

Este sábado, en el CIC Alberdi, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy desarrolló la segunda edición del Carnaval de Mascotas, un evento pensado para promover la tenencia responsable de animales y acercar gratuitamente a los vecinos los servicios de la Dirección de Zoonosis.

Acompañando a los equipos de trabajo, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gustavo Muro, expresó su satisfacción por la realización de la actividad. “Estamos muy contentos de estar en el CIC Alberdi junto a los equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Zoonosis y la Dirección de Adultos Mayores en esta nueva edición del Carnaval de Mascotas. Es un programa que busca promover los derechos de los animales y brindar a los vecinos la posibilidad de acceder a distintos servicios de manera gratuita”, destacó.

En ese sentido, Muro resaltó la amplia convocatoria y la cantidad de prestaciones realizadas durante la jornada. “Se realizaron más de 100 vacunaciones antirrábicas e intervenciones antiparasitarias, y también sorprende la cantidad de castraciones. Esto permite mejorar la sanidad de los animales y evitar la proliferación de mascotas sueltas o en situación de abandono”, explicó.

Por su parte, la directora de Zoonosis, Jimena Sáez, señaló que se trata del segundo año consecutivo en que se realiza esta propuesta. “El Carnaval de Mascotas es una oportunidad para acercar a los vecinos, de manera gratuita, todos los servicios que ofrece la Dirección de Zoonosis: castración, desparasitación y vacunación”, indicó.

Asimismo, destacó la gran participación de los vecinos desde temprano. “Promediando la mañana ya llevábamos más de 70 atenciones, y estimamos que durante la jornada se superarán las 100 prestaciones en cada uno de los servicios”, precisó.

Sáez remarcó además la importancia de continuar acercando estas acciones a los barrios. “Siempre vamos a estar llevando estos servicios a distintos sectores de la ciudad para seguir concientizando sobre la tenencia responsable. Hoy, en particular, es una jornada para que los vecinos vengan a compartir tiempo con sus mascotas, disfrutar de juegos y actividades, y al mismo tiempo aprovechar los servicios disponibles”, agregó.

En la misma línea, la coordinadora de Zoonosis, Claudia Ibáñez, destacó el carácter recreativo y educativo del evento. “Se trata de una jornada muy amena para que la gente aproveche los servicios y también participe de distintas actividades. Nos acompaña la Dirección de Adultos Mayores con propuestas como títeres y juegos recreativos, lo que nos permite llegar especialmente a los niños”, comentó.

“En ellos está la esperanza de generar conciencia sobre la tenencia responsable, para que aprendan a identificar situaciones de maltrato o abandono. La idea es que puedan aprender jugando”, añadió.

Finalmente, el administrador del CIC Alberdi, Javier Ugarte, agradeció al intendente de la ciudad, Raúl “Chuli” Jorge, y al secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, por impulsar la realización de esta actividad en el barrio. “Hubo una gran participación de vecinos y muy buena predisposición de la gente. Fue una jornada muy positiva, ya que pudieron aprovechar los servicios de vacunación, desparasitación y castración para sus mascotas. Los vecinos están muy contentos y agradecidos por contar con estos servicios en el barrio”, concluyó.