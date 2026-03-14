Se inauguró la muestra de artes visuales “Mujeres”, en homenaje a Gabriela Alcoba

En el Centro Cultural Mirentxu, ubicado en Casa Baca, se inauguró la muestra de artes visuales “Mujeres”, un emotivo homenaje a la artista jujeña Gabriela Alcoba, que reúne obras inéditas y piezas que permanecían en manos de familiares y amigos cercanos. La apertura contó con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge, familiares de la artista, artistas locales y vecinos que se acercaron para compartir un momento cargado de emoción y memoria.

Durante el acto, el jefe comunal expresó su emoción por poder acompañar a los seres queridos de la artista en este homenaje. “Estoy muy contento de compartir la apertura de esta muestra con la familia de Gabi, amigos de toda la vida, caminantes y ejemplos de familia que nos dejó un ser de luz que siempre nos está alumbrando”, señaló.

En ese sentido, destacó que recordar a Gabriela Alcoba implica rescatar la esencia de una persona con una mirada profundamente humana y sensible. “Recordarla significa volver a esa expresión tan genuina que tenía, con una visión clara, bella y directa, muy expresiva con los niños, algo que hoy seguimos viendo en sus hogares”, afirmó.

Asimismo, el intendente valoró el legado familiar que acompañó la trayectoria de Alcoba. También subrayó la importancia de realizar este homenaje en el marco del Mes de la Mujer. “Estamos viviendo tiempos del siglo de las mujeres, del milenio de las mujeres. Ojalá en todo el mundo haya paz y una justa reivindicación para tantas mujeres que aún no tienen los derechos que otras han logrado con esfuerzo y sacrificio”, reflexionó.

A su turno, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, destacó la intensa agenda cultural que el municipio desarrolla durante marzo, con especial protagonismo de las mujeres en las distintas disciplinas artísticas. “Venimos con una agenda muy activa en todos los espacios culturales, reflejando un mes a pleno dedicado a las mujeres. Desde hace más de cuatro años implementamos el programa Mujeres Protagonistas, que busca visibilizar el rol de las mujeres en todas las disciplinas artísticas dentro de nuestros espacios culturales”, explicó.

En ese marco, recordó que días atrás se inauguró en el Centro Cultural Tizón la muestra “Tres generaciones”, con la participación de tres destacadas artistas. “Hoy estamos aquí en Casa Baca, en el Centro Cultural Mirentxu, con un homenaje a una gran artista como fue Gabriela Alcoba, rodeados de sus afectos. Poder apreciar obras inéditas, que ella no llegó a exponer y que se mostrarán aquí durante un mes, es realmente muy especial”, expresó.

Córdoba también adelantó que las actividades continuarán durante el fin de semana con propuestas musicales.

“El sábado tendremos un recital muy bonito, que surge de un trabajo conjunto con el equipo de Paridad de Género del municipio. Será el broche de oro de esta propuesta: un cancionero interpretado por artistas mujeres que se podrá disfrutar en el parque Xibi Xibi, en el anfiteatro Las Lavanderas”.

Por su parte, Elena Bardi, responsable del Centro Cultural Mirentxu, explicó que la exposición surge como un homenaje colectivo en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y del Mes de la Memoria. “Es un homenaje a nuestra querida amiga y gran artista Gabriela Alcoba. Es un momento de mucha reflexión y emoción”, expresó.

Bardi recordó que la artista se caracterizó por su compromiso social y su defensa de los derechos humanos.

“Gaby era una defensora de los derechos colectivos y trabajaba con sectores vulnerables. Toda su gran capacidad artística la canalizaba desde esa mirada, porque creía que el arte era una herramienta para transformar la sociedad”, destacó.

La muestra reúne obras que se encontraban en casas de familiares, amigos y colegas, por lo que, según explicó Bardi, el espacio cultural se transforma simbólicamente en “la casa de Gabi”. “Estamos con sus padres, sus hermanos y muchos de sus afectos. Es un momento de mucha felicidad poder sentirla aquí”, afirmó, invitando a vecinos y vecinas a visitar la exposición, que permanecerá abierta durante un mes y medio.