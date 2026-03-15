Acuerdos para beneficiar a trabajadores del ISJ

El Directorio del Instituto de Seguros de Jujuy firmó acuerdos con UPCN y ATE para acompañar la situación de los trabajadores de la obra social provincial.

El Directorio del Instituto de Seguros de Jujuy firmó acuerdos con UPCN y ATE, con respecto a la mejora de adicional por mayor actividad, entre otros avances salariales.

El vocal primero de la obra social provincial, Ezequiel Vega, acompañado por el Vocal segundo, Osvaldo Gonzales, resaltó que este acuerdo con UPCN, mediante la secretaria Adjunta, Miriam Cossio y los delegados de ATE Mariela Tejerina y Juan Fernández, busca fortalecer la política salarial y acompañar la situación económica de los trabajadores del Instituto.

“Se definió un diálogo sobre, otras situaciones que involucran al trabajador como ser recategorización, pago de insalubridad y riesgo y la realización de concursos de antecedentes para designación de las jefaturas vacantes, capacitaciones al personal, entre otros ítems”, comentó Vega.

Finalmente, consideró el gran esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno de Jujuy para llegar a esta propuesta y seguir trabajando para lograr acuerdos que beneficien al trabajador de la obra social provincial.