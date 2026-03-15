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Economía Comunitaria. Se realizó la Feria de Mujeres Emprendedoras en el marco del Día de la Mujer

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Se realizó la Feria de Mujeres Emprendedoras en el marco del Día de la Mujer

La actividad fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Coordinación de Economía Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, y Cuidadores de la Casa Común, con el objetivo de generar espacios de comercialización, intercambio y promoción para las emprendedoras locales.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la Feria de Mujeres Emprendedoras, una iniciativa destinada a visibilizar y fortalecer el trabajo de mujeres que desarrollan proyectos productivos y emprendimientos en la comunidad.

La propuesta estuvo a cargo de la coordinadora Silvina Díaz, quien destacó la importancia de promover políticas públicas que acompañen el desarrollo de la economía social y comunitaria, brindando oportunidades concretas para el crecimiento de los emprendimientos liderados por mujeres.

Durante la jornada, las participantes pudieron exhibir y comercializar una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal, fortaleciendo así redes de trabajo, cooperación y autonomía económica.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia orientada a impulsar el desarrollo integral de las comunidades, promoviendo la inclusión, el trabajo y el empoderamiento de las mujeres a través del emprendedurismo.

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