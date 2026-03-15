Gestión. Exitoso operativo interinstitucional para asistir a la comunidad de Normenta

El Gobierno de Jujuy desplegó un importante operativo con el helicóptero de la provincia para trasladar a docentes y personal sanitario y entregar insumos indispensables.

El Gobierno de Jujuy desplegó un operativo interinstitucional durante este fin de semana para arribar con el helicóptero de la provincia a la localidad de Normenta tras las intensas lluvias que afectaron a la zona. Fue trasladado personal docente y sanitario. Además, entregaron insumos indispensables.

Pablo Jure, titular del Same, explicó que el día viernes comenzó la organización de la intervención y se dispuso efectuar la asistencia el día sábado, situación que resultó imposibilitada por las condiciones del tiempo, que no permitieron llegar con la aeronave.

Este domingo, a partir de la información satelital a la que accede la comunidad de Normenta, se determinó la posibilidad de realizar el operativo. Aprovechando una ventana climática, el helicóptero arribó a la localidad, donde ascendió personal docente y una enfermera, que fueron trasladados a Fraile Pintado. Asimismo, realizaron la entrega de insumos esenciales como agua, medicamentos y alimentos.

En tanto, el titular del Same permaneció en Normenta brindando asistencia a los pobladores, con especial énfasis en adultos mayores y menores de edad. Con el retorno del helicóptero, se generó el arribo una nueva enfermera para efectuar el relevo y recambio.

Jure recalcó la labor del agente sanitario Carlos Cruz y de la enfermera Elvia Cuba que «estuvieron sosteniendo y cuidando, haciendo énfasis en los cuidados domiciliarios, fue realmente un trabajo impresionante», resaltó.

Del operativo formaron parte el Same, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación, entre otros organismos provinciales.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy garantizó la asistencia sanitaria, el acompañamiento a la comunidad y el traslado del personal docente, a partir de un trabajo coordinado, ratificando el compromiso con la comunidad y la capacidad de brindar respuestas oportunas.