Multitudinaria asistencia a la presentación del cancionero “Resuenan” en Anfiteatro Las Lavanderas

Continuando con las actividades del Mes de la Mujer, se presentó ante un nutrido público el resultado de un trabajo interinstitucional que busca combatir las violencias a través del arte.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de sus secretarías de Desarrollo Humano y de Cultura y Turismo, y la Universidad Nacional de Jujuy, presentaron, este sábado en Anfiteatro Las Lavanderas, el cancionero “Resuenan por un Jujuy libre de violencias de género”, una iniciativa del Departamento de Paridad de Género que se plasmó en una compilación de canciones y coplas de artistas jujeñas que recogen vivencias y experiencias de mujeres y disidencias frente a las violencias por razones de género.

Presente en el evento estuvo el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, quien remarcó que “el tema de la violencia nos golpea en los más profundo, a las mujeres en particular, y por ello venimos a conmemorar a la mujer y a reconocer los derechos que ellas mismas han conseguido”, y enfatizó, “nuestro intendente “Chuli” Jorge ayer reflexionaba que, más allá de que marzo sea el Mes de la Mujer porque se conmemora el 8, estamos en el Siglo de la Mujer porque ellas han logrado derechos y reconocimientos con mucha resistencia de los hombres y hasta de las propias mujeres”.

Sobre el cancionero presentado ante un nutrido público, el funcionario describió, “es una recopilación de canciones y coplas que hacen referencia los flagelos que significan las violencias y la trata”, y destacó la labor del Departamento de Paridad de Género, “el trabajo que realizan es genial ya que cuenta con un grupo de chicas que trabaja todos los días atendiendo situaciones complicadas; yo celebro que la Municipalidad haya tomado este camino hace muchos años, no solo por el esfuerzo que realiza la Secretaría de Desarrollo Humano sino por el de cada una de las áreas”.

A su turno, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, manifestó estar “muy a gusto con la posibilidad de poder presentar en un espacio público, abierto e inclusivo, este cancionero denominado “Resuenan por un Jujuy Libre de Violencia de Género”, que nació a partir de un proyecto de nuestra Dirección de Paridad de Género, un trabajo en colaboración entre las secretarías de Desarrollo Humano y de Cultura y Turismo, para que se pueda editar este libro a través de la Universidad Nacional de Jujuy”, y, sobre el evento, comentó, “la presentación se realizó en vivo con la puesta en escena de una gran cantidad de artistas del programa que denominamos Mujeres Protagonistas; desde el Municipio siempre estamos con todas las áreas apoyando para que una vez más podemos decir “no a la violencia de género”, y bregar por más protagonismo para las mujeres, no solamente durante el mes de marzo sino también durante todos los meses y todos los años”.

La vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy, Liliana Bergesio, añadió, “este es un proyecto colectivo, que hemos realizado entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Universidad Nacional de Jujuy, que se plasmó en una obra que brinda material tanto musical como pedagógico y didáctico para la lucha contra las violencias de género”.

“Entendemos que la única forma de poder avanzar, frente a situaciones tan dramáticas como las múltiples violencias que sufrimos las mujeres y disidencias por cuestiones de género, es juntarnos aunando esfuerzos para poder transmitir este mensaje, sobre todo en tiempos en que el gobierno nacional niega estas realidades y ataca estos derechos”, reflexionó la académica y explicó, “las desigualdades de género son muchas y diversas: tenemos diversidades en el mercado de trabajo, las mujeres a escala planetaria cobramos menos que nuestros pares varones por iguales tareas, las mujeres padecemos lo que conoce como el “techo de cristal” que significa -por ejemplo- que en el ámbito universitario las mujeres somos la mayoría, entre docentes y estudiantes, pero a niveles de gestión estamos en franca minoría; estas desigualdades son por las que trabajamos, sobre todo en el mes de marzo porque se visibiliza esto, pero realizamos múltiples acciones en defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales a lo largo de todo el año”.

A su turno, Verónica Aramayo, jefa del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades de la Dirección de Salud Integral y Género, sintetizó, “la propuesta que hemos hecho desde el Municipio, el cancionero Resuenan, es una compilación de nueve canciones compuestas por mujeres, artistas jujeñas; es una herramienta socio-educativa que permite, a partir de ellas, trabajar en la comunidad, instituciones y espacios educativos para promover derechos y prevenir las violencias de género; el proyecto estuvo a cargo de la licenciada Eugenia Mur y lo que hicimos fue tomar al arte como una herramienta y estrategia para difundir los derechos de las mujeres y realizar el proceso de prevención de violencias, trabajo que se plasmó a través de este concierto”.