Dirección Provincial de Rentas. Jujuy y Salta firmaron un convenio para fortalecer la coordinación fiscal entre ambas provincias

El acuerdo establece un marco de cooperación entre las administraciones tributarias para optimizar el control fiscal, intercambiar información y desarrollar acciones conjuntas de fiscalización.

Las provincias de Jujuy y Salta firmaron un Convenio Marco de Cooperación, Coordinación Fiscal y Fortalecimiento Institucional Interprovincial con el objetivo de consolidar mecanismos de colaboración entre ambas jurisdicciones en materia tributaria.

La firma fue encabezada por el Ministro de Hacienda y Finanzas de Jujuy, Federico Cardozo, y el Ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, acompañados por el Secretario de Ingresos Públicos de Jujuy, Juan Bassutti, y la Secretaria de Ingresos Públicos de Salta, Soledad Claros. También participaron la Directora Provincial de Rentas de Jujuy, Marcela Figueroa, y la Directora General de Rentas de Salta, Mercedes Uldry Fuentes, quienes tendrán a su cargo la implementación de las acciones previstas.

El acto se realizó en el puesto de control fiscal de Pampa Blanca, punto estratégico en el límite entre ambas provincias donde se desarrollan tareas de fiscalización y control del transporte de mercaderías.

Entre los principales ejes del acuerdo se destacan el intercambio sistemático de información tributaria, la coordinación de operativos de control conjunto en zonas limítrofes y corredores estratégicos, el desarrollo de instancias de capacitación técnica, y el avance hacia la interoperabilidad de los sistemas informáticos mediante mecanismos seguros de intercambio de datos.

Además, el acuerdo podrá servir como base para la conformación de un espacio de coordinación fiscal regional en el ámbito del Noroeste Argentino (NOA), promoviendo la incorporación de otras provincias interesadas en fortalecer la cooperación interjurisdiccional.

De esta manera, la Dirección Provincial de Rentas de Jujuy continúa impulsando acciones de modernización tributaria orientadas a mejorar la eficiencia fiscal y la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones.