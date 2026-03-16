El municipio avanza en el armado de la agenda turística para Semana Santa

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy trabaja en la conformación de una agenda de actividades para Semana Santa y en la articulación con el sector privado para fortalecer la propuesta turística de la ciudad. A través del contacto con agencias de viaje de todo el país, hoteles y distintos prestadores, se busca generar promociones y experiencias que incentiven la llegada de visitantes durante el fin de semana largo.

Al respecto, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, explicó que el municipio ya se encuentra trabajando en una agenda de actividades pensada para atraer turistas y brindar alternativas tanto a visitantes como a vecinos de la ciudad, “estamos con todo lo que es la propuesta de Semana Santa: actividades que se van a ir presentando. Hoy, lunes 16, se larga el calendario provincial ‘Devoción en las Alturas’, así que se fueron organizando las actividades dentro de la ciudad para recibir al turista”, señaló.

En ese sentido, destacó que desde el municipio se estableció contacto con agencias de viaje de distintos puntos del país con el objetivo de generar incentivos que promuevan la llegada de contingentes turísticos a la capital jujeña, “se contactó con agencias de viaje de todo el país para, desde la ciudad, hacerles una propuesta que incentive la llegada de grupos de turistas”, indicó.

Como parte de esta estrategia, Canoniero detalló que se trabaja de manera conjunta con el sector privado, “se trabajó con más de seis hoteles de la ciudad que ofrecerán descuentos específicos para grupos, y también con propuestas de guiados, incluidos recorridos gratuitos que se realizarán durante Semana Santa para que las agencias puedan sumarlos a sus paquetes y ofrecerlos a los visitantes”, explicó.

Además, informó que el Parque Botánico Municipal también se sumará a la iniciativa con promociones especiales durante esos días, “estamos trabajando con mucho entusiasmo. Esto es solo una parte de lo que será la agenda de Semana Santa, con una fuerte articulación con el sector privado para su comercialización, algo muy importante para seguir posicionando a la ciudad”, expresó.

Finalmente, la funcionaria remarcó que las actividades también estarán pensadas para que los vecinos puedan disfrutar de la ciudad durante el fin de semana largo, “los ciudadanos también van a tener sus ofertas, con distintas experiencias que se están terminando de definir, además de propuestas del sector gastronómico para ofrecer tanto al turista como al jujeño que va a disfrutar Semana Santa en la ciudad”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/6nVfN9EOaNw