Gestión. Más de 50 farmacias en todo Jujuy adhirieron al plan de entrega de pañales descartables del ISJ

El objetivo de la iniciativa es que los afiliados puedan retirar este insumo esencial en la farmacia más cercana a su domicilio.

El vocal primero del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), Ezequiel Vega, recordó que la provisión de pañales descartables se descentralizó, a partir de un acuerdo celebrado con el Colegio de Farmacéuticos de Jujuy.

El objetivo de la flamante iniciativa es que los afiliados puedan retirar dicho insumo directamente en la farmacia más cercana a su domicilio, facilitando el acceso a un producto esencial.

En este sentido, destacó que más de 50 farmacias se incorporaron a ese esquema y se estima que en breve se sumarán otras.

Por su parte, el titular del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, Gustavo Martínez, puntualizó que en esta primera etapa hubo una buena recepción por parte de las farmacias.