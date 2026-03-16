Reconocimiento a mujeres en Huacalera en el mes de la Mujer

Se realizó una jornada conmemorativa y de reconocimiento a las mujeres por su compromiso con la comunidad, organizada por la Comisión Municipal de Huacalera.

La Comisión Municipal de Huacalera organizó una jornada conmemorativa que incluyó una caminata, almuerzo y el reconocimiento a mujeres destacando su aporte y compromiso con la comunidad, como así también promoviendo espacios de reflexión sobre la importancia de la violencia de género.

La actividad contó con la participación del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, que acompañó a las mujeres de Huacalera en una propuesta destinada a promover espacios de encuentro, diálogo, bienestar y contención, generando momentos de participación colectiva y fortaleciendo los valores de respeto, igualdad y reconocimiento del rol de las mujeres en la comunidad.

Durante el encuentro las mujeres participaron de las distintas actividades desarrolladas, que formaron parte de las acciones impulsadas en la localidad en el marco de la Semana de la Mujer, promoviendo instancias de reflexión y celebración del protagonismo fundamental de las mujeres.

Estas acciones reafirman el compromiso de continuar impulsando lineamientos que promuevan la igualdad, el respeto y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, generando espacios de participación y construcción colectiva en toda la provincia.

Asimismo, se remarcó la importancia del trabajo articulado entre organismos provinciales, locales y organizaciones comunitarias para garantizar el acceso a derechos y generar estrategias de prevención que contribuyan a erradicar la violencia por motivos de género.

Participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de Promoción de Derechos, Victoria Zerpa.

Por parte de la Comisión Municipal de Huacalera participaron el Comisionado Municipal, Enzo Paz, junto a autoridades locales.