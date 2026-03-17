Convenio ambiental. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático apunta a soluciones sostenibles ante el avance del Corredor Bioceánico

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, GIRSU Jujuy y la Secretaría de Integración Regional firmaron un acuerdo de cooperación internacional.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy firmó un convenio de cooperación con la empresa GIRSU Jujuy S.E. y la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales (SIRRI) para fortalecer la política ambiental provincial y promover proyectos vinculados a la sostenibilidad.

Dicho convenio se proyecta como una herramienta clave para anticipar soluciones ambientales frente al crecimiento comercial y logístico que experimentará la provincia con el desarrollo del Corredor Bioceánico de Jama. Este escenario plantea nuevos desafíos en la gestión de residuos y en la planificación sostenible del territorio.

En ese marco, la articulación entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, GIRSU Jujuy y la Secretaría de Integración responde a una estrategia del Gobierno de Jujuy orientada a generar respuestas concretas y coordinadas ante el avance de este proyecto estratégico, considerado uno de los más próximos a consolidarse en la región.

El acuerdo busca consolidar el modelo “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2050” mediante el desarrollo de programas de asistencia técnica, investigación y capacitación vinculados a la gestión ambiental.

Según lo establecido en el documento firmado por el ministro Ambiente y Cambio Climático Leandro Álvarez, María Belén Pastrana –titular de la SIRRI- y la gerente de GIRSU Jujuy SE. Mónica Aramayo, las instituciones acordaron articular acciones para fortalecer la inserción de las políticas ambientales provinciales en ámbitos regionales e internacionales, promoviendo además la publicación de estudios y resultados derivados de proyectos conjuntos.

El convenio establece diversos ejes de acción orientados a consolidar la cooperación interinstitucional. Entre ellos se destacan el asesoramiento mutuo para acceder a fondos de cooperación internacional destinados a proyectos ambientales y el fortalecimiento de vínculos en procesos de integración subregional como el MERCOSUR y la ZICOSUR.

También se prevé el desarrollo de iniciativas que vinculen el Plan Pachamama Te Cuido, implementado por GIRSU Jujuy, con los compromisos ambientales asumidos por la provincia en foros internacionales.

Con esta iniciativa, Jujuy busca consolidar su posicionamiento en materia de gestión ambiental, economía circular y cooperación regional en políticas de sostenibilidad.