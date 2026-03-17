Dibujo con modelo vivo y técnica libre en el Centro Cultural CulturArte

La entrada es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados. Cada participante debe llevar sus propios materiales.

El Centro Cultural CulturArte de San Salvador de Jujuy invita este sábado 21 de marzo a una sesión de dibujo con modelo vivo en técnica libre, en el marco de la Semana de los Centros Culturales Provinciales «Cuerpo, Línea y Color». La actividad comienza a las 18:00 en la sede del centro, ubicada en San Martín esquina Sarmiento.

La propuesta está abierta a artistas de todos los niveles y no tiene restricción de técnica, lo que permite que cada participante trabaje desde su propio lenguaje expresivo. El dibujo con modelo vivo es una práctica central en la formación artística que combina observación, concentración y dominio del trazo, y que en este caso se enmarca en una semana dedicada a poner en valor la actividad de los centros culturales provinciales.

La entrada es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados. Cada participante debe llevar sus propios materiales. Para consultas o reserva de lugar, el contacto es el número 388 4378-218.