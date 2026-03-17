Megaoperativo. Coordinación final del operativo para la peregrinación a la Virgen de Punta Corral

Se realizó en Tumbaya la reunión de planificación de los servicios y distribución logística del operativo para la peregrinación a la Virgen de Punta Corral.

En el marco del operativo de Punta Corral, se concretó en el salón parroquial de Tumbaya el último encuentro de las áreas operativas que participan de la asistencia de una de las mayores expresiones de fe hacia la Mamita del Cerro.

Participaron las autoridades y miembros de los organismos de Defensa Civil; Bomberos; Policía, Gendarmería; GIRSU; Brigadistas; secretaría de Energía; Ministerio de Desarrollo Humano; entidades privadas y de la Comisión de Devotos de Tumbaya.

Al respecto del encuentro, el titular del Same, Pablo Jure, expresó que “es la última reunión donde todos los organismos del Gobierno intervinientes presentamos el plan de acción en cuanto a los materiales y recursos humanos que vamos a desplegar desde el miércoles 25 de marzo”.

Continuando, el funcionario indicó que desde este miércoles se instalarán las primeras antenas de comunicación satelital debido a que este fin de semana se realizará la primera cobertura con equipo logístico, agentes sanitarios y enfermeros.

“El día miércoles 25 será el mega despliegue, con la llegada del personal de salud de otras provincias como la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria con el Hospital de Campaña, de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. En total son casi 60 personas del interior en un carácter de hermandad que vienen a trabajar en conjunto”, amplió Jure.

En cuanto al principal desafío de dar respuesta ante condiciones climáticas, el titular del Same indicó que lo importante es la preparación previa del peregrino en las condiciones aptas para subir.

“Se recomienda fuertemente el control médico, acondicionamiento físico, vestimenta adecuada y crucialmente la hidratación y alimentación correcta para evitar calambres, agotamiento y lesiones osteomusculares durante la peregrinación”, puntualizó.

Por su parte, el comisionado municipal de Tumbaya, Javier Medina, agradeció el apoyo del Gobierno de Jujuy por medio de las áreas operativas para que el ascenso y descenso de los peregrinos se realice de manera ordenada.

Asimismo, resaltó que todo el operativo está sujeto al clima. “Es crucial que no llueva, ya que las lluvias arruinan los caminos”, indicó.

A su vez, solicitó a los peregrinos colaboración en la limpieza y recordó no llevar mascotas. “Esperamos una gran cantidad de gente este año, influenciados por la fe de la mamita del cerro y también debido a la situación del país y del mundo”, concluyó.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se instalarán carpas de apoyo en puntos estratégicos, como Tumbaya y Tunalito, donde se dispondrán puestos de hidratación y servicios de asistencia general. Se distribuirá insumos destinados a las bandas de sikuris registradas en la Secretaría de Cultura, junto con el fortalecimiento del respaldo logístico a los municipios que integran el operativo.

Por otra parte, se dará continuidad a las acciones de cuidado y protección, a través del registro y seguimiento de niñas, niños, adolescentes y personas mayores. En esta línea, se implementará nuevamente el sistema de pulseras identificatorias con datos personales, como herramienta preventiva que optimiza la capacidad de respuesta ante situaciones de extravío y permite una intervención rápida y eficaz.

Cabe destacar que de la reunión de coordinación participaron el secretario de Asistencia Directa, Rodolfo Nieto, y la directora Malena Amerise, en el marco del esquema de articulación interinstitucional previsto para el desarrollo del operativo.

En tanto la directora de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy, comisario mayor Olga Condori, mencionó que el servicio diagramado para la peregrinación a Punta Corral incluye tramos de la Ruta Nacional N° 9 que abarca las localidades de Tumbaya y Tunalito.

“Se recomienda fundamental obedecer las indicaciones del personal policial y respetar la señalización de los lugares habitados para estacionamiento y no en as banquinas porque son vías utilizadas por vehículos de emergencia”, sostuvo.

Finalmente señalo que el domingo se prevé un corte total en la Ruta Nacional N° 9 en el momento que descienda la Virgen, por lo cual solicitó circular con precaución y reducir la velocidad.