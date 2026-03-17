Modernización y accesibilidad. TuJujuy suma nuevos trámites digitales del Instituto de Seguros de Jujuy

Se incorporan ocho nuevos trámites relacionados con afiliaciones y prestaciones, disponibles de forma online en la plataforma TuJujuy.

En el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización se llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) para impulsar la incorporación de nuevos trámites digitales del ISJ al portal unificado de la provincia, TuJujuy. El objetivo es profundizar la digitalización y simplificación administrativa al servicio de la gente.

En este marco, se incorporan ocho nuevos trámites relacionados con afiliaciones y prestaciones, disponibles de forma online en la plataforma TuJujuy. Desde el Ministerio de Modernización, en colaboración con el ISJ, se está desarrollando una estrategia integral de implementación en el portal, orientada a agilizar procesos y optimizar la experiencia del usuario.

Durante el encuentro, el secretario de Gobierno Digital, Marcelo Genzel, presentó los avances y el trabajo realizado para habilitar estos trámites en la plataforma digital.

Al respecto; el vocal primero del ISJ, Ezequiel Vega, valoró positivamente la reunión: “Se trató de un encuentro muy positivo con funcionarios del Ministerio de Modernización, que facilita y dinamiza al afiliado el acceso a los trámites. Ahora, el ciudadano podrá realizar sus gestiones mediante la aplicación TuJujuy, sin necesidad de concurrir físicamente al Instituto”.

Por su parte, la ministra Isolda Calsina, destacó: “Este avance refleja nuestro compromiso con la modernización del Estado y con la construcción de un vínculo más cercano y eficiente entre las instituciones y la ciudadanía.

Con estas incorporaciones, la plataforma TuJujuy consolida su rol como canal único de trámites digitales, contribuyendo a la transformación del ecosistema administrativo provincial y responde al mandato del gobernador de Jujuy Carlos Sadir de fortalecer la transparencia y facilitar activamente la participación ciudadana.