«Orgullo Jujeño»: el Tren Solar refuerza su compromiso con los residentes de la provincia

Con al promo Orgullo Jujeño, el Tren Solar acerca a los jujeños una experiencia única, sustentable y propia, hoy más accesible que nunca.

El Tren Solar de la Quebrada continúa consolidándose como una experiencia turística única en Argentina, y reafirma su vínculo con la comunidad local a través de la promoción “Orgullo Jujeño”, un beneficio exclusivo para residentes de la provincia.

La propuesta establece un 50% de descuento sobre la tarifa residente jujeño, lo que permite acceder al viaje por un valor final de $10.000. Esta iniciativa busca garantizar que más jujeños puedan vivir, redescubrir y apropiarse de una experiencia que combina innovación, sustentabilidad y el valor cultural de la Quebrada.

Viajar en el Tren Solar no es solo trasladarse, sino elegir una forma consciente de recorrer el territorio: un sistema de movilidad limpio, silencioso y respetuoso con el entorno, que pone en valor los paisajes, la identidad y las historias de Jujuy.

Con “Orgullo Jujeño”, se fortalece el acceso de la comunidad local a un proyecto estratégico para el desarrollo turístico de la provincia, promoviendo el sentido de pertenencia y el orgullo por una obra que ya es emblema de innovación a nivel regional.

El beneficio Orgullo Jujeño estará vigente desde marzo hasta junio de 2026 (excepto durante Semana Santa) y contempla tarifas promocionales – 50% sobre la tarifa Jujeños- valor final $10.000 exclusivo para personas con domicilio en la provincia de Jujuy. Los tickets se pueden adquirir en las boleterías en las estaciones y nuestra boletería en El Cabildo.