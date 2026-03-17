vigilancia epidemiológica. Salud refuerza acciones frente al dengue y chikungunya

Equipos de APS y hospitales de referencia intensifican las acciones en terreno para el cuidado de la comunidad.

“Nuestro último reporte epidemiológico confirma 3 nuevos casos de fiebre chikungunya en Jujuy, por lo que a la fecha se registran 9 casos, tratándose de 8 personas adultas, 1 de ellas cursando un embarazo y 1 caso pediátrico. Todas estas personas transitan cuadros estables y con manifestaciones leves, contando con los controles y el seguimiento permanentes de nuestros equipos”, detalló el secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, y precisó que en total son “6 casos en Aguas Calientes, 1 caso en Caimancito y 2 casos en Perico”.

En tanto, señaló que “otros 5 casos sospechosos se encuentran en estudio” y apuntó que “realizada la investigación epidemiológica, el caso índice registra antecedente de viaje a Tucumán y los familiares a diferentes lugares de Bolivia, zonas que actualmente se encuentran en brote de chikungunya”.

Asimismo, sostuvo que “los equipos de Epidemiología, Atención Primaria de la Salud y de los diferentes hospitales, junto a los municipios y el área nacional de Vectores fortalecen las acciones en los barrios y zonas de residencia de las personas con diagnóstico positivo para control de foco, reforzando los operativos de descacharrado, recordando a las familias las medidas de cuidado como uso de repelente mientras se cumple con búsqueda activa de cuadros febriles para el abordaje inmediato”.

Sobre los síntomas de ambas infecciones, Cadar indicó que dengue y chikungunya se presentan con “fiebre alta, mucho dolor muscular y articular, malestar general, dolor abdominal y de cabeza, náuseas, vómitos, en algunos casos también diarrea y enrojecimiento o manchas en la piel, ante los cuales se debe acudir de inmediato al CAPS y hospital más cercano o bien realizar la consulta virtual ingresando en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a domingos de 8 a 20 horas, evitando la automedicación”.