Agua Potable . Obras de reparación de un acueducto principal en San Salvador

Debido a la complejidad de las tareas de reparación, el servicio de agua se verá interrumpido de manera temporal.

Agua Potable de Jujuy informa que se detectó una rotura crítica en el acueducto de 600 mm ubicado sobre el Río Chico en la zona del Puente Paraguay. Debido a la complejidad de las obras de reparación, el servicio se verá interrumpido de manera temporal.

Los trabajos se extenderán, estimativamente, hasta horas del mediodía de este viernes 20. La zona afectada comprende: Bº Norte; El Cortijo; Quebrada de los Pájaros; Cuyaya; Moreno; 790 Viv.; Castañeda; Cerro las Rosas; EPAM; Santa Rosa; Coronel Arias; Alto Gorriti y La Arbolada.

Personal técnico y maquinaria pesada ya se encuentran trabajando en el lugar. Desde la empresa estatal se solicita a los vecinos hacer un uso extremadamente responsable de sus reservas de agua domiciliaria.