Campaña solidaria permitió recolectar útiles escolares para estudiantes de distintas instituciones

La Dirección de Economía Circular, de la Secretaría de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, llevó adelante la campaña solidaria “Viejos útiles que son útiles”, una iniciativa destinada a promover la reutilización de materiales escolares en buen estado y colaborar con estudiantes de diferentes establecimientos educativos.

La propuesta tuvo como objetivo recolectar útiles escolares nuevos y usados que se encontraran en condiciones óptimas para su reutilización, fomentando además los principios de la economía circular y el uso responsable de los recursos. A partir de las donaciones recibidas, se realizó un proceso de clasificación y organización de los materiales, que luego permitió el armado de kits escolares destinados a instituciones educativas.

Como resultado de la campaña, se lograron armar 50 mochilas con kits escolares completos, cada uno integrado por una cartuchera con lápices de colores, goma, lápices negros, lapiceras y tijera, además de un cuaderno y dos carpetas N° 3, listos para ser utilizados por estudiantes en el inicio del ciclo lectivo.

Asimismo, durante la colecta se reunieron y organizaron otros materiales escolares, entre ellos 60 cartucheras con útiles, 80 carpetas y 25 kits de geometría, además de diversos elementos como plasticolas, tijeras, gomas, lapiceras, témperas, marcadores, sacapuntas, correctores y lápices negros.

Los útiles recolectados fueron destinados a las siguientes instituciones educativas: Escuela N° 418 “Eva Perón”, Escuela N° 447 “República de Italia”, Escuela N° 111 “San Francisco de Álava” y Escuela N° 325 “Independencia”, de la localidad de Cochinoca.

Desde la Dirección de Economía Circular destacaron el compromiso de la comunidad y de las instituciones que acompañaron la iniciativa, lo que permitió que estos materiales lleguen a estudiantes que los necesitan al comienzo del año escolar.

En este marco, agradecieron especialmente a los vecinos de San Salvador de Jujuy que colaboraron solidariamente acercando útiles escolares, así como también a los espacios que hicieron posible la colecta: Club de Emprendedores, Feria “Las Manos Hacen”, Casa de la Cultura “Jorge Cafrune” y Multiespacio Mariano Moreno. También se reconoció la participación de alumnos de 4° y 5° año de la Escuela Municipal “Marina Vilte”, quienes se sumaron activamente a la recolección y organización de los materiales.