Encuentro por el #8M. Ronda de mates y cuidados para reflexionar sobre la violencia de género

Se generó un ámbito participativo para abordar la violencia de género y fortalecer lazos comunitarios a través de mates y merienda.

En el marco de las actividades organizadas por el 8M durante el mes de Marzo se llevó a cabo un taller “Ronda de mates y Cuidados” impulsado por el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades junto a la Asociación Civil Para Servir Jujuy en prevención de la violencia de género.

Esta propuesta fue orientada para generar un espacio de encuentro, diálogo y reflexión colectiva en torno a la violencia por motivos de género; visibilizar experiencias y fortalecer vínculos construyendo redes de acompañamiento que permitan abordar de manera integral esta problemática.

La actividad se desarrolló en un ambiente de participación donde se compartieron mates, merienda e intercambios que permitieron promover experiencias y la escucha activa destacando la importancia de la prevención como herramienta fundamental para erradicar la violencia de género, poniendo énfasis en la necesidad de identificar situaciones de riesgo, desnaturalizar prácticas y construir vínculos basados en el respeto y la igualdad.

Asimismo, se destacó el rol del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de políticas públicas que garanticen la protección de derechos, el acceso a la justicia y el acompañamiento a mujeres y personas de la diversidad sexual en situación de violencia.

De la jornada participó la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.