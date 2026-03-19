Innovación digital. La web de Salud de Jujuy incorporó a Sani, su asistente virtual para orientar a la comunidad

La herramienta facilita el acceso a servicios como solicitud de turno, consulta virtual, ubicación de CEPAT y USMA, contactos de la Red de Salud Mental y Discapacidad e ingreso al Portal de Imágenes Médicas.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que incorporó recientemente en su sitio web oficial https://salud.jujuy.gob.ar/ a “Sani”, el asistente virtual diseñado para facilitar el acceso de la población a información y servicios del sistema público de salud. Esta herramienta permite orientar de manera ágil y accesible, optimizando la búsqueda de recursos, consultas y gestiones disponibles para la comunidad.

La herramienta diseñada desde la Unidad de Informática de la cartera sanitaria, facilita a través de una interfaz conversacional, una guía paso a paso para la gestión que requiera la persona usuaria, incluyendo solicitud de turno en hospitales que cuentan con el servicio vía whatsapp, consulta virtual, ubicación de CEPAT y USMA, contactos de la Red de Salud Mental y Discapacidad e ingreso al Portal de Imágenes Médicas.

En el marco del Plan Estratégico de Salud II, el Ministerio de Salud de Jujuy continúa fortaleciendo la incorporación de tecnología con un enfoque social, orientado a ampliar la accesibilidad y acercar el sistema público a cada persona. La implementación de herramientas digitales como Sani se integra a los avances en materia de digitalización que impulsa el Gobierno de Jujuy, facilitando el acceso a la información, agilizando gestiones y consolidando un modelo de salud más cercano, eficiente e inclusivo.

En esta línea de avance, ya se proyecta una nueva etapa en desarrollo que permitirá sumar funciones de seguimiento de pacientes, priorizando el contexto epidemiológico vigente y fortaleciendo las estrategias de cuidado, prevención y acompañamiento continuo en todo el territorio.

1. Ingresar al sitio web oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy https://salud.jujuy.gob.ar/

2. Ubicar el ícono del Asistente Virtual o chat de atención que se encuentra disponible en el margen inferior derecho (color blanco y naranja) y hacer click el ícono

3.Una vez iniciado, el asistente mostrará un mensaje de bienvenida y las opciones disponibles

4. Al comenzar la conversación, el asistente virtual presentará un menú con distintas opciones para el acceso. El usuario deberá seleccionar la opción que requiere y avanzar según el paso a paso indicado para su gestión