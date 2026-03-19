Jujuy impulsa la modernización de la gestión inmobiliaria con una convocatoria internacional de consultoría

La consultoría tiene por finalidad el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma integral orientada a modernizar y centralizar la gestión de los datos inmobiliarios en la provincia de Jujuy.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Jujuy, en coordinación con la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación como órgano ejecutor, anuncia la convocatoria para la prestación de servicios de consultoría en el marco del Programa PROFIP III BID.

El objetivo de la consultoría es diseñar, desarrollar e implementar una plataforma integral destinada a modernizar y centralizar la administración de datos inmobiliarios en la provincia de Jujuy.

El proyecto busca la modernización y mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad de la gestión catastral, registral y de valuación inmobiliaria, utilizando software libre y garantizando la plena transferencia técnica de código y conocimiento al equipo provincial, asegurando así una gestión sostenible en el tiempo.

La selección se realizará por el método de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC), conforme a las Políticas del BID GN-2350-15, requiriendo a firmas consultoras elegibles demostrar constitución legal, elegibilidad y calificación técnica.

Las Expresiones de Interés deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica al correo [email protected], hasta el lunes 30 de marzo de 2026 a las 15:00 horas.

Para más información y requisitos, se podrá consultar el sitio oficial: hacienda.jujuy.gob.ar o acceder al enlace directo bit.ly/4cN9OcP.