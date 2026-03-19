La Legislatura jujeña activa su engranaje: el oficialismo consolida poder en las comisiones y se anticipa una agenda intensa

La Legislatura de Jujuy comenzó a delinear el ritmo político del año con la conformación de sus comisiones de trabajo, un movimiento que, lejos de ser meramente administrativo, define el verdadero mapa de poder parlamentario. El anuncio fue realizado por el jefe del bloque oficialista, Santiago Jubert, quien confirmó que el Frente Jujuy Crece presidirá 8 de las 15 comisiones, asegurando así una posición dominante en el tratamiento de los principales proyectos.

El dato no es menor: en la dinámica legislativa, las comisiones funcionan como el filtro político y técnico donde se construyen —o se bloquean— las leyes. Allí se negocia, se modifica y, en muchos casos, se define el destino de las iniciativas antes de llegar al recinto. En ese contexto, el oficialismo no solo garantiza mayoría en varias áreas clave, sino también la capacidad de ordenar la agenda parlamentaria en un año que se anticipa atravesado por tensiones económicas y demandas sociales.

Las comisiones estratégicas —como Asuntos Institucionales, Legislación General y Finanzas— quedaron integradas con fuerte presencia de legisladores alineados al oficialismo, lo que permitirá al bloque de Jubert tener control sobre los proyectos de mayor peso político. A esto se suma su incidencia en espacios sensibles como Salud Pública, Educación y Obras y Servicios Públicos, donde se discuten políticas directamente vinculadas con la gestión provincial.

Sin embargo, la distribución también deja márgenes para la oposición, que logró insertarse en distintas comisiones y buscará desde allí ejercer presión, visibilizar diferencias y condicionar algunas iniciativas. Nombres como Alejandro Vilca o Carlos Haquim aparecen en estructuras clave, anticipando debates que podrían escalar más allá de lo técnico.

Desde el oficialismo sostienen que la nueva conformación permitirá “dar mayor dinamismo” a la actividad legislativa en las próximas semanas. En términos políticos, esto se traduce en una Legislatura que comenzará a moverse con mayor intensidad, con proyectos que probablemente respondan a la hoja de ruta del Poder Ejecutivo encabezado por Carlos Sadir.

El desafío, hacia adelante, será sostener ese control sin que derive en una lógica de mayoría automática que debilite el debate parlamentario. En un escenario económico complejo y con demandas sociales en aumento, la Legislatura jujeña se prepara para un período donde cada comisión será, más que nunca, un campo de disputa política.