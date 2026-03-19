Ley Olimpia. «Lo virtual es real»: capacitación sobre violencia digital en Palpalá

Se abordó la violencia digital en el marco del taller «Lo virtual es real» brindando herramientas para identificar y prevenir la violencia en redes

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevó adelante en la Casa de la Cultura de Palpalá una jornada de reflexión y formación destinada a adolescentes y mujeres, con eje en la salud sexual y reproductiva y la prevención de la violencia digital.

La actividad contó con la participación del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades, que tuvo a su cargo el dictado del taller “Lo virtual es real”, una propuesta orientada a visibilizar y abordar la violencia digital, una de las formas de violencia de género que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, en un contexto atravesado por el uso masivo de las tecnologías y las redes sociales.

Durante la jornada se trabajó en la conceptualización de la violencia digital, destacando que las agresiones que ocurren en entornos virtuales tienen consecuencias concretas en la vida de las personas, afectando su integridad psicológica, emocional, social e incluso su seguridad física.

En este sentido, se promovió la reflexión sobre cómo prácticas naturalizadas en internet, como la exposición no consentida de contenido íntimo, el acoso, las amenazas o la difusión de discursos de odio, constituyen vulneraciones de derechos.

Asimismo, se profundizó en los factores que agravan estas situaciones, entre ellos el anonimato, la inmediatez y la viralización de los contenidos, así como la conformación de comunidades digitales que reproducen y legitiman violencias.

También se puso en relieve la importancia del acompañamiento del mundo adulto y el rol de las instituciones en la construcción de entornos digitales más seguros, especialmente para adolescentes.

En este marco, se abordaron las principales modalidades de violencia digital, brindando herramientas para su identificación, prevención y actuación. Se destacó especialmente la Ley Olimpia, normativa clave que reconoce y sanciona la violencia digital, incorporando mecanismos de protección y garantizando el acceso a la justicia para las personas afectadas.

La capacitación que estuvo a cargo del Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa, fue dirigida a mujeres de distintos organismos municipales, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y público en general, generando un espacio de participación activa, intercambio de experiencias y construcción colectiva de saberes.

Desde el Consejo Provincial se subrayó la importancia de fortalecer estos espacios de formación y concientización, entendiendo que la prevención de la violencia digital es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de derechos en la actualidad.

En un escenario donde la vida cotidiana se encuentra cada vez más mediada por lo virtual, resulta imprescindible promover el uso responsable de las tecnologías, el respeto en las interacciones digitales y el conocimiento de las herramientas disponibles para denunciar y acompañar situaciones de violencia.

En este sentido, se reafirmó el compromiso de continuar impulsando políticas públicas, acciones territoriales y propuestas formativas que permitan visibilizar, prevenir y erradicar la violencia digital, bajo la premisa de que lo que sucede en el entorno virtual es real y tiene impacto directo en la vida de las personas.