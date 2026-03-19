Mes de la Mujer. «Fortalecimiento y liderazgo»: jornada para visibilizar y reconocer el rol de las mujeres

En la oportunidad, se promovió el intercambio y la visibilización del rol de las mujeres, en el marco del #8M.

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, acompañó la jornada “Fortalecimiento y liderazgo”, un espacio destinado a visibilizar, reconocer y potenciar el rol de las mujeres en sus comunidades.

Durante el encuentro, se generó un ámbito de diálogo e intercambio en el que mujeres de distintas comunidades compartieron experiencias, trayectorias y desafíos, poniendo en valor su participación activa en los procesos comunitarios y su aporte fundamental al desarrollo social.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la importancia de promover estos espacios que fortalecen el liderazgo de las mujeres, favorecen la construcción colectiva y contribuyen a la igualdad de oportunidades.

Asimismo, se agradeció a la Secretaría de Pueblos Indígenas por la invitación y por impulsar este tipo de iniciativas que promueven el reconocimiento y el empoderamiento de las mujeres en el territorio.