Recambio e Izamiento de Banderas

En el Parque Cívico de las Banderas situado en el Acceso Sur de la Ciudad, se realizó esta mañana la reposición y el izamiento de las Bandera Nacional y la Bandera Nacional de la Libertad Civil, actividad que estuvo a cargo del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y Gendarmería Nacional.

Participaron del acto, el Intendente Raúl “Chuli” Jorge, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, los concejales Néstor Barrios, Ramiro Tejeda, Brenda Carabajal, Blanca Ontiveros, Gustavo Martínez, Roberto Díaz, Graciela Carrasco y Liliana Giménez.

Al respecto, Gastón Millón manifestó: “Estamos en el acceso Sur, en este Parque del cual somos custodios Gendarmería y el Concejo Deliberante, realizamos el cambio de bandera”. Y continuó: “Un acto como recién dije, no solo protocolar, sino también un compromiso con la patria. Recordar que con esta Bandera celeste y blanca somos todos argentinos y con esta bandera de la Libertad Civil, recordamos y reforzamos el compromiso del pueblo jujeño con la patria”.

Para finalizar, el edil radical remarcó: “Estas banderas nos dicen quiénes somos y que la fuerza de un pueblo no está dada por pensar igual, sino por caminar juntos”.