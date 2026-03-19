Secretaría de Ingresos Públicos. Aplicaciones web y soluciones digitales para los contribuyentes de Jujuy

El Ministerio de Hacienda y Finanzas continúa trabajando con el compromiso de agilizar los procesos de modernización del Estado.

La Secretaría de Ingresos Públicos, del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy, llevó a cabo una firma de convenio para la implementación de dos importantes proyectos relacionados a la digitalización, junto a Adrián Silisque, presidente de la empresa KamakIA.

Esta compañía tecnológica, con sede en San Salvador de Jujuy, se encuentra enfocada en software informático a medida, aplicaciones web y soluciones con Inteligencia Artificial.

Al respecto, el referente de la compañía manifestó: “Tras la reunión mantenida con el secretario de Ingresos Públicos, Juan Bassutti, pudimos firmar un contrato para el desarrollo de dos aplicaciones que consideramos fundamentales para el desarrollo de la provincia. Una está relacionada con inteligencia fiscal y la otra es una aplicación para ‘gamificar’ un tanto la parte de los contribuyentes, con miras a facilitar la experiencia del usuario”.

Asimismo, el profesional subrayó: “Son dos propuestas que, creemos, son totalmente necesarias y que tienen sus bases en la digitalización, las que también están alineadas con los deseos del gobernador. Somos una empresa joven con experiencia en esta área, quienes pensamos que con estas nuevas herramientas podemos ayudar al crecimiento de nuestro querido Jujuy”.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas continúa trabajando con el compromiso de agilizar los procesos de modernización del Estado, contando con tecnología para promover mejoras integrales en la gestión pública.