Servicios y asistencia. Prevención y promoción en El Bananal de servicios ante situaciones de violencia de género

Se realizó una jornada de prevención y promoción de servicios por situaciones de violencia de género en El Bananal con herramientas para poder identificarlas

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades realizó, en El Bananal, una jornada de prevención y promoción destinada a la comunidad con el objetivo de acercar información sobre los servicios disponibles ante situaciones de violencia de género.

El equipo profesional del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Yuto brindó asesoramiento sobre las herramientas de prevención, los lugares de intervención y los recursos de asistencia con los que cuenta la Provincia de Jujuy. El dispositivo en Yuto se encuentra ubicado en calle Santiago del Estero s/n entre Tucumán y Sarmiento del barrio 8 Hectáreas.

Existen 19 Centros de Atención distribuidos a lo largo y ancho de Jujuy, con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes asisten, acompañan y contienen a mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ en situación de vulnerabilidad.

Se promocionó también la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, disponible las 24 horas, todos los días del año para urgencias por casos de violencia de género, donde se activan inmediatamente los protocolos correspondientes y por consultas ante posibles situaciones de vulnerabilidad.

Estas acciones se enmarcan dentro de la política pública que busca fortalecer la prevención de la violencia por motivos de género, garantizar el acceso a derechos promoviendo la construcción de una comunidad mas justa e igualitaria, libre de violencia y discriminación.