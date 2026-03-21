El intendente capitalino recibió a la nueva comisión del Colegio de Martilleros de Jujuy

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge recibió a la nueva comisión directiva del Colegio de Martilleros de Jujuy, encabezada por su presidente, Daniel Batallas, en el marco de un encuentro institucional desarrollado en la ciudad.

Durante la reunión, los representantes del sector presentaron las principales propuestas de la flamante conducción, entre la que se destaca el fortalecimiento de la defensa judicial en favor de los profesionales martilleros.

En este contexto, los integrantes del Colegio expusieron distintas inquietudes vinculadas al ejercicio de la actividad, así como también los ejes de trabajo previstos para la nueva gestión.

Asimismo, durante el encuentro se planteó la intención de avanzar en un trabajo conjunto entre el Municipio y la institución.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Intendentes, en un clima de diálogo institucional que permitió el intercambio de perspectivas sobre la realidad del sector y el rol de la actividad en la ciudad.